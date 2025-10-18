Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tiktok-Awards: Junge Fans küren ihre Buch-Stars

Tiktok-Awards: Junge Fans küren ihre Buch-Stars
Unter dem Hashtag #BookTok sprechen junge Menschen auf Social Media über ihre Lieblingsbücher. Auf der Buchmesse wird diese Liebe real - in Form von Auszeichnungen und Preisgeld.

Frankfurt/Main.

Die Bücherfans auf Tiktok haben ihre Lieblinge gekürt: Auf der Frankfurter Buchmesse wurden zum dritten Mal die Tiktok Book Awards vergeben. Alle Gewinner erhalten ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro. Neu dazugekommen ist ein Preis für die beste Verfilmung.

  • Autorin des Jahres: Lilly Lucas 
  • Creatorin des Jahres: @nathalie_reads
  • Bestseller des Jahres: "Culpa Mía" von Mercedes Ron
  • Beste Verfilmung: "The Summer I Turned Pretty"
  • Verlag des Jahres: @lyx_verlag
  • Beste Indie-Buchhandlung: @janaskleinebuchhandlung
Unter dem Hashtag #BookTok finden sich auf Tiktok nach Angaben der Digital-Plattform fast 67 Millionen Beiträge weltweit. Die Community habe sich "als treibende Kraft in der Buchbranche etabliert und führt dazu, dass immer mehr junge Menschen zurück zum Buch finden". 

Das Verfahren ist an den Deutschen Buchpreis angelehnt. Im September veröffentlichte Tiktok eine Longlist der Nominierten. Eine Jury wählte daraus je vier Nominierte pro Kategorie. Zwischen dem 1. und 8. Oktober konnte die Community direkt über die App abstimmen. (dpa)

