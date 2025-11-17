Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • TikToker hängen kurzzeitig eigenes Bild in Louvre

Für wenige Minuten hing im Louvre ein Bild, das zwei Tiktoker dort kurzerhand angebracht haben. (Archivbild)
Für wenige Minuten hing im Louvre ein Bild, das zwei Tiktoker dort kurzerhand angebracht haben. (Archivbild) Bild: Emma Da Silva/AP/dpa
Für wenige Minuten hing im Louvre ein Bild, das zwei Tiktoker dort kurzerhand angebracht haben. (Archivbild)
Für wenige Minuten hing im Louvre ein Bild, das zwei Tiktoker dort kurzerhand angebracht haben. (Archivbild) Bild: Emma Da Silva/AP/dpa
Kultur
TikToker hängen kurzzeitig eigenes Bild in Louvre
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei junge Männer spielen dem weltberühmten Louvre einen Streich: In der Nähe der "Mona Lisa" hängen sie einfach ihr eigenes Bild an die Wand. Das könnte Konsequenzen haben.

Paris.

Im Pariser Louvre haben zwei TikToker für wenige Minuten ein eigenes Bild an die Wand gehängt. Sie brachten es in der Nähe des weltberühmten Werks "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci an. Nach nicht einmal drei Minuten entdeckte das Museums-Personal das überzählige Bild und entfernte es, wie eine Louvre-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Schäden gab es demnach zwar nicht. Dennoch will der Louvre juristisch gegen die zwei Männer vorgehen, die das Museum nach ihrer Aktion zügig verlassen hatten.

Wie die belgischen TikToker in einem vor wenigen Tagen geposteten Video erzählen, brachten sie einen auseinander gebauten Lego-Rahmen mit in das Museum und teilten die einzelnen Stücke unter sich auf. Sie setzten den Rahmen nach der Sicherheitskontrolle zusammen und fassten das mitgebrachte Bild damit ein. Die Louvre-Sprecherin betonte, weder die Lego-Teilchen, noch das Papier oder das doppelseitige Klebeband seien im Museum verboten. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen hätten die zwei Männer ihr Bild nicht noch näher an der "Mona Lisa" aufhängen können. 

Der Louvre gilt als das meistbesuchte Museum der Welt. Zuletzt war er in die Schlagzeilen geraten, weil Diebe vor rund einem Monat in einem spektakulären Raubzug in das Museum eingedrungen waren und Schmuckstücke im Wert von etwa 88 Millionen Euro entwendet hatten. Der Vorfall hatte auch eine Debatte über die Sicherheit des Museums ausgelöst. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
31.10.2025
3 min.
Neue Sicherheitsvorkehrungen für Louvre noch in diesem Jahr
Frankreichs Kulturministerin sagt noch in diesem Jahr neue Sicherheitsmaßnahmen für das Louvre-Museum zu. (Archivbild)
Überraschend einfach gelangten Diebe in den Louvre und stahlen wertvolle Schmuckstücke. Nun will Frankreich die Sicherheit des Museums erhöhen - und zwar schnell.
18:28 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 12 Bilder
Eine Frage der Kopfbedeckung
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
07.11.2025
2 min.
Louvre kündigt Sofortmaßnahmen für mehr Sicherheit an
Der Louvre reagiert mit Sofortmaßnahmen für mehr Sicherheit auf den spektakulären Einbruch im Oktober. (Archivbild)
Mehr Kameras, neue Blockaden und ein Sicherheitskoordinator: Der Louvre zieht Konsequenzen aus dem spektakulären Einbruch im Oktober. Welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.
Mehr Artikel