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Martin Berke ist mit seinem neuen Soloprogramm „Versöhnlichkeitsstörung“ jetzt auf der Bühne des Chemnitzer Kabaretts zu erleben.
Martin Berke ist mit seinem neuen Soloprogramm „Versöhnlichkeitsstörung“ jetzt auf der Bühne des Chemnitzer Kabaretts zu erleben. Fotos: Oliver Keil
Martin Berke ist mit seinem neuen Soloprogramm „Versöhnlichkeitsstörung“ jetzt auf der Bühne des Chemnitzer Kabaretts zu erleben.
Martin Berke ist mit seinem neuen Soloprogramm „Versöhnlichkeitsstörung“ jetzt auf der Bühne des Chemnitzer Kabaretts zu erleben. Fotos: Oliver Keil
Kultur
Topfschlagen im Minenfeld: Der Chemnitzer Kabarettist Martin Berke mit neuem Programm
Redakteur
Von Maurice Querner
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Martin Berke steht seit 15 Jahren auf der Bühne des Chemnitzer Kabaretts. Im Solo-Programm „Versöhnlichkeitsstörung“ will er sich an eine Gegenwart herantasten, die selbst Satiriker ratlos macht.

In der Regel steht er nicht allein auf der Bühne, und wenn dann nur kurz für eine Solonummer: Kabarettist Martin Berke vom Chemnitzer Kabarett. Seit 15 Jahren steht er auf der Bühne im Kabarettkeller der Markthalle – im Dialog, im Pingpong der Pointen, im kollektiven Spiel. Nach zwei früheren Programmen nun also wieder einmal solo....
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