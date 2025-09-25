Tradition trifft Popkultur: „Ungewöhnlich Sächsi“ im Chemnitzer „Fresstheater“

Das Theater kündigt Premiere „Ungewöhnlich Sächsi“ mit jungen Talenten an. Mundart bleibt weiter wichtig, neue Elemente sollen überraschen und ein jüngeres Publikum locken.

Mit der Uraufführung von „Ungewöhnlich Sächsi" am kommenden Samstag (27. September) will das Chemnitzer „Fresstheater" in die neue Kernspielzeit starten – und zugleich neue inhaltliche Wege einschlagen, heißt es in einer Mitteilung des Hauses. Autorin und Intendantin Bettine Zweigler wolle dabei der Mundart-Tradition treu bleiben,...