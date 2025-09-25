Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tradition trifft Popkultur: „Ungewöhnlich Sächsi“ im Chemnitzer „Fresstheater“

Kerstin Hoffmann und Manuela Schumann (rechts) in einer Szene von „Ungewöhnlich Sächsi“. Das Stück hat am Samstag Premiere im Chemnitzer „FRESSTheater“.
Kerstin Hoffmann und Manuela Schumann (rechts) in einer Szene von „Ungewöhnlich Sächsi“. Das Stück hat am Samstag Premiere im Chemnitzer „FRESSTheater“. Bild: Oliver Keil
Kerstin Hoffmann und Manuela Schumann (rechts) in einer Szene von „Ungewöhnlich Sächsi“. Das Stück hat am Samstag Premiere im Chemnitzer „FRESSTheater“.
Kerstin Hoffmann und Manuela Schumann (rechts) in einer Szene von „Ungewöhnlich Sächsi“. Das Stück hat am Samstag Premiere im Chemnitzer „FRESSTheater“. Bild: Oliver Keil
Kultur
Tradition trifft Popkultur: „Ungewöhnlich Sächsi“ im Chemnitzer „Fresstheater“
Redakteur
Von Maurice Querner
Das Theater kündigt Premiere „Ungewöhnlich Sächsi“ mit jungen Talenten an. Mundart bleibt weiter wichtig, neue Elemente sollen überraschen und ein jüngeres Publikum locken.

Mit der Uraufführung von „Ungewöhnlich Sächsi“ am kommenden Samstag (27. September) will das Chemnitzer „Fresstheater“ in die neue Kernspielzeit starten – und zugleich neue inhaltliche Wege einschlagen, heißt es in einer Mitteilung des Hauses. Autorin und Intendantin Bettine Zweigler wolle dabei der Mundart-Tradition treu bleiben,...
