Trump, AfD, Rechtsruck: Ich kann das alles nicht mehr

Unsere Autorin fühlt sich in letzter Zeit oft hilflos, wenn sie die täglichen Nachrichten liest. Und fragt sich: Wie soll man zuversichtlich bleiben, wenn es keine Zuversicht mehr gibt? Ein Hilferuf.

Vor Kurzem bin ich eine Woche in Österreich abgetaucht. War Skifahren und habe keine Nachrichten gelesen. Habe so getan, als wäre kurz mal alles gut. Aber als ich zurückkam, hatte Friedrich Merz im Bundestag immer noch die Stimmen der AfD in Kauf genommen. Und ein Hitlergruß war immer noch ein Hitlergruß, auch wenn ihn Elon Musk macht, der...