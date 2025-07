US-Moderator Colbert will mit seinem Publikum Kehlmann lesen

Der US-Moderator Stephen Colbert hat einen Buchclub gegründet - und liest mit seinem Publikum nun einen bestimmten Roman von Daniel Kehlmann.

New York. Der US-Moderator Stephen Colbert (61) will mit seinem neu gegründeten Buchclub ein Werk des Autors Daniel Kehlmann (50) lesen. Für den Monat Juli sei dessen Buch "The Director" (im deutschen Original "Lichtspiel") ausgewählt worden, teilte Colbert auf Instagram mit. "Diesen Sommer erscheint jede Abweichung von der Gegenwart wie Ferien", sagte Colbert in einer kurzen Videobotschaft. "Wir können es nicht abwarten, darüber zu diskutieren."

Das 2023 in Deutschland erschienene Werk war in diesem Jahr auf Englisch veröffentlicht worden. Es handelt von dem österreichischen Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst (1885-1967) und dessen künstlerischem Arbeiten unter den Bedingungen einer Diktatur. Der vielfach preisgekrönte Schriftsteller Kehlmann lebt teilweise in den USA und gehört zu den wenigen Autoren deutscher Sprache, die auch dort sehr erfolgreich sind.

Late-Night-Show-Moderator Colbert hatte seinen Buchclub im vergangenen Monat mit dem Werk "Umlaufbahnen" der britischen Autorin Samantha Harvey gestartet. (dpa)