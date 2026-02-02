Valentinstag: Fünf romantische Restaurants in der Region

Kultur
Romantische Anlässe gibt es im Jahr viele: Wer auf der Suche nach einem besonderen Lokal ist, der bekommt hier Tipps - vom Schloss über Villa oder Sternerestaurant bis zum Dinner in der Mittelaltergasse.
Wer das besondere Ambiente sucht, der findet es im Landhotel Zum Grünen Baum in Taltitz im Vogtland. Hier gibt es das Erlebnisrestaurant „Zeitsprung“. Es ist einer mittelalterlichen Gasse nachempfunden mit Brauhaus, Rathaus, Hufschmiede oder dem Gasthaus „Zum roten Ochsen.“ Am Ende der Gasse thront eine Burg. Hinter der mittelalterlichen...
Erschienen am: 02.02.2026