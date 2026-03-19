„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?

Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.

Das Glück liegt zwischen Gartensparte und Friedhof. Im Osten von Leipzig, in Anger-Crottendorf. Von außen ist das Glück nur ein unscheinbares graues Gebäude, aber drinnen ist alles aus Gold. Der Teppich, die Kissen, der Leuchter, die Punkte an der Wand, die Deko sowieso, der Sektkühler. So ungefähr muss es überall in Dubai aussehen, vor... Das Glück liegt zwischen Gartensparte und Friedhof. Im Osten von Leipzig, in Anger-Crottendorf. Von außen ist das Glück nur ein unscheinbares graues Gebäude, aber drinnen ist alles aus Gold. Der Teppich, die Kissen, der Leuchter, die Punkte an der Wand, die Deko sowieso, der Sektkühler. So ungefähr muss es überall in Dubai aussehen, vor...