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Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge. Foto: Mark Frost
Alles in Gold, so stellt man sich eine Influencerwohnung in Dubai vor.
Alles in Gold, so stellt man sich eine Influencerwohnung in Dubai vor. Foto: Mark Frost
Winkt mit viel Geld auch das große Glück?
Winkt mit viel Geld auch das große Glück? Foto: Mark Frost
Doch nicht so glamourös: Die Sachsenlottozentrale in Leipzig.
Doch nicht so glamourös: Die Sachsenlottozentrale in Leipzig. Foto: Mark Frost
Ist nur eine Attrappe: Schampus für Lottomillionäre.
Ist nur eine Attrappe: Schampus für Lottomillionäre. Foto: Mark Frost
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge. Foto: Mark Frost
Alles in Gold, so stellt man sich eine Influencerwohnung in Dubai vor.
Alles in Gold, so stellt man sich eine Influencerwohnung in Dubai vor. Foto: Mark Frost
Winkt mit viel Geld auch das große Glück?
Winkt mit viel Geld auch das große Glück? Foto: Mark Frost
Doch nicht so glamourös: Die Sachsenlottozentrale in Leipzig.
Doch nicht so glamourös: Die Sachsenlottozentrale in Leipzig. Foto: Mark Frost
Ist nur eine Attrappe: Schampus für Lottomillionäre.
Ist nur eine Attrappe: Schampus für Lottomillionäre. Foto: Mark Frost
Kultur
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Redakteur
Von Johanna Eisner
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Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.

Das Glück liegt zwischen Gartensparte und Friedhof. Im Osten von Leipzig, in Anger-Crottendorf. Von außen ist das Glück nur ein unscheinbares graues Gebäude, aber drinnen ist alles aus Gold. Der Teppich, die Kissen, der Leuchter, die Punkte an der Wand, die Deko sowieso, der Sektkühler. So ungefähr muss es überall in Dubai aussehen, vor...
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Erschienen am: 19.03.2026 | 18:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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