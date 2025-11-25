Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Vier weitere Festnahmen nach Kunstraub im Louvre

Die Polizei meldet nach dem Raubüberfall auf den Louvre einen Fahndungserfolg. (Archivbild)
Die Polizei meldet nach dem Raubüberfall auf den Louvre einen Fahndungserfolg. (Archivbild) Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Die Polizei meldet nach dem Raubüberfall auf den Louvre einen Fahndungserfolg. (Archivbild)
Die Polizei meldet nach dem Raubüberfall auf den Louvre einen Fahndungserfolg. (Archivbild) Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Kultur
Vier weitere Festnahmen nach Kunstraub im Louvre
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem spektakulären Blitzeinbruch in das berühmte Pariser Museum nehmen die Fahnder vier weitere Verdächtige fest. Die Polizei sucht noch immer nach den verschwundenen Juwelen.

Paris.

Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat die Polizei vier weitere Verdächtige festgenommen. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren sowie zwei 31 und 40 Jahre alte Frauen, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit.

Zuvor hatten französische Medien bereits von einer neuen Festnahme berichtet. Der Mann könnte der vierte direkt an dem Einbruch in das Museum beteiligte Täter sein, wie die Zeitungen "Le Parisien" und "Le Figaro" unter Verweis auf die Ermittler berichteten. Ob es sich bei ihm um den 38 oder den 39 Jahre alten Mann handelt, war zunächst unklar.

Seit dem Coup im Louvre am 19. Oktober hatten die Fahnder zuvor bereits drei Tatverdächtige gefasst, die unmittelbar an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Gegen diese drei Männer und eine Frau läuft ein förmliches Ermittlungsverfahren. Außerdem wurden mehrere mutmaßliche Helfer festgenommen. Von der Beute fehlt allerdings weiterhin jede Spur.

Zeitung: Festgenommener bereits polizeibekannt

Der nun festgenommene mutmaßliche Einbrecher sei polizeibekannt und stehe mit den anderen drei bereits in Untersuchungshaft genommenen mutmaßlichen Haupttätern in Verbindung, berichtete "Le Parisien". Er sei in Polizeigewahrsam gekommen. Die Staatsanwaltschaft wollte mit Rücksicht auf die Ermittlungen keine weiteren Angaben zu den Festgenommenen und den Vorwürfen gegen sie machen.

Der Blitzeinbruch machte international Schlagzeilen. Die Maskierten parkten einen Lkw mit Hebebühne neben dem Museum. Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster ins Museum. Die Täter gingen drohend auf das Personal zu und brachen zwei Vitrinen auf. Nach knapp vier Minuten im Ausstellungssaal ergriffen sie die Flucht.

Täter flohen mit Juwelen auf Motorrädern

Die Diebe entkamen auf den Motorrollern mit acht kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen - darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. Die mit Smaragden und Hunderten Diamanten verzierte Krone der Kaiserin Eugénie (1826-1920) gehörte ebenfalls zur Beute, wurde allerdings später in der Nähe des Louvre beschädigt gefunden - sie war bei der Flucht verloren worden. Die Konservatorin des Museums schätzt den Wert der Beute auf 88 Millionen Euro. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
2 min.
Louvre-Juwelen: Innenminister gibt Hoffnung nicht auf
Knapp einen Monat nach dem Einbruch in den Louvre bewahrt Frankreichs Innenminister die Hoffnung, die gestohlenen Schmuckstücke wiederzufinden. (Archivbild)
Vor einem Monat stahlen Diebe aus dem Pariser Louvre in einem spektakulären Raubzug wertvollen Schmuck. Verdächtige sind gefasst, doch von der Beute fehlt jede Spur. Einer hat dennoch Zuversicht.
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
01.11.2025
2 min.
Louvre-Raub: Ermittlungsverfahren gegen weitere Verdächtige
Sieben Menschen wurden nach dem Einbruch im Louvre zwischenzeitlich festgenommen. (Archivbild)
Wer steckt hinter dem millionenschweren Einbruch in das berühmte Museum in Paris? Die Justiz hat Ermittlungsverfahren gegen weitere Verdächtige eingeleitet. Und jagt der Beute hinterher.
Mehr Artikel