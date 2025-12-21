„Onkel Reaper“ läutet am 27. Dezember die finale Glocke – 30 Jahre Klubkultur in Sachsen werden dann Geschichte sein. Und die ist prallvoll mit legendären Momenten aller Genres.

Als Floskel fließen einem solche Sätze ja schnell mal aus den Fingern. Aber ich grüble jetzt ehrlich schon seit ein paar Tagen am passenden ersten Satz für diesen Text, und am Ende passte eben nur der: Eine Ära geht zu Ende. Denn: Am 27. Dezember wird zum letzten Mal ein Konzert in der Alten Spinnerei Glauchau stattfinden. Dann schließt...