  • Vom Ende einer Szene-Institution: Die „Alte Spinnerei“ in Glauchau schließt mit einem letzten Konzert

Feuer und Flamme: Eric Fish von Subway to Sally im Jahr 2009 in der „Alten Spinnerei“ Glauchau.
Feuer und Flamme: Eric Fish von Subway to Sally im Jahr 2009 in der „Alten Spinnerei“ Glauchau. Bild: Wiegand Sturm/Archiv
Kultur
Vom Ende einer Szene-Institution: Die „Alte Spinnerei“ in Glauchau schließt mit einem letzten Konzert
Von Tim Hofmann
„Onkel Reaper“ läutet am 27. Dezember die finale Glocke – 30 Jahre Klubkultur in Sachsen werden dann Geschichte sein. Und die ist prallvoll mit legendären Momenten aller Genres.

Als Floskel fließen einem solche Sätze ja schnell mal aus den Fingern. Aber ich grüble jetzt ehrlich schon seit ein paar Tagen am passenden ersten Satz für diesen Text, und am Ende passte eben nur der: Eine Ära geht zu Ende. Denn: Am 27. Dezember wird zum letzten Mal ein Konzert in der Alten Spinnerei Glauchau stattfinden. Dann schließt...
