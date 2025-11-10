Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Von den Lochis zur Popband HE/RO: Neustart mit Hindernissen

Roman (l) und Heiko (r) Lochmann nennen sich musikalisch mittlerweile HE/RO. (Archivbild)
Roman (l) und Heiko (r) Lochmann nennen sich musikalisch mittlerweile HE/RO. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa
Roman (l) und Heiko (r) Lochmann nennen sich musikalisch mittlerweile HE/RO. (Archivbild)
Roman (l) und Heiko (r) Lochmann nennen sich musikalisch mittlerweile HE/RO. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa
Kultur
Von den Lochis zur Popband HE/RO: Neustart mit Hindernissen
Thomas Bremser, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie gelingt der Wechsel vom Teenie-Star zum erwachsenen Musiker? Die Doku "Teenstar Dilemma" begleitet Heiko und Roman Lochmann auf ihrem schwierigen Weg.

Köln.

Ausverkaufte Arenen, Nummer-Eins-Album, kreischende Fans: Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann werden schon mit zwölf Jahren zu kleinen Superstars in Deutschland. Die Lochis begeistern auf ihrem YouTube-Kanal mit Comedy und Musik ein junges Publikum. Doch auf dem Höhepunkt machen die beiden 2019 Schluss. Mit Anfang 20 können sich die Hessen nicht mehr mit den Lochis identifizieren.

Was kommt nach so einer steilen Karriere in jungen Jahren? Davon erzählt die fünfteilige Dokumentation "Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann-Zwillinge", die am Donnerstag bei ZDFneo (13.11., ab 22.15 Uhr) ausgestrahlt wird und schon jetzt in der Mediathek, dem ZDF-Streamingportal, abrufbar ist.

Filmemacherin Carolin Genreith hat die beiden Musiker, heute 26, in den vergangenen fünf Jahren immer wieder besucht – in ihrem gemeinsamen Haus in Darmstadt, auf Tour, im Tonstudio. Sie hat, teils mit einem handelsüblichen Camcorder, Ängste, Sorgen und Unsicherheiten festgehalten, die mit dem musikalischen Neuanfang der Zwillinge einhergehen.

"Rein wirtschaftlich betrachtet war es gerade am Anfang keine schlaue Entscheidung, das Lochis-Kapitel zu beenden", sagt Heiko in einer Szene. "Weil es alles außer Sicherheit versprochen hat."

Das Loch nach den Lochis

Mit "Teenstar Dilemma" bringen die Lochmanns 2022 ihr Debütalbum unter ihrem neuen Namen HE/RO heraus. Der Sound, eine Mischung aus Pop-Punk und sanftem Rock, erinnert an Teeniebands früherer Zeiten wie Echt, Tokio Hotel oder die Killerpilze. Sie alle hatten damals ähnliche Probleme – sich nach ihrer Teenie-Phase als erwachsene Musiker freizuschwimmen. Die Konzerthallen werden kleiner, die Fans erwachsener und die Skepsis ist groß.

Die Kameras fangen ein, wie ihnen Popstar Clueso per Sprachnachricht für eine Zusammenarbeit absagt, ihr Plattenlabel Sony unzufrieden mit einzelnen Songs ist und der Anwalt das damalige, wirtschaftliche Ergebnis bemängelt.

"Da sind schon Momente dabei, die sich schmerzhaft anfühlen, die wehtun", sagt Heiko im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Bruder Roman ergänzt: "Es ist kein Imagefilm, wie man es oft von Dokus kennt. Es ist schon sehr real, rough, unperfekt und unverschnörkelt – wie immer man es nennen mag." 

Druck und Kritik

Bei der Reise der Lochmann-Zwillinge wird deutlich, wie viel Druck hinter den Kulissen herrscht, gute und erfolgreiche Songs zu liefern. Ein Druck, den sich die Hessen auch selbst machen. In einer Szene spielen die beiden ihrer Plattenfirma die Songs ihres zweiten Albums vor. Dabei können nicht alle Tracks überzeugen.

"Also das Ego wird dann schon kurz gekränkt, wenn Leute, die dich unter Vertrag genommen, an dich glauben und auch viel dafür arbeiten, ganz ehrlich sagen: "Den Song finden wir nicht gut." Oder: "Der Song passt nicht zu euch"", sagt Heiko. Für Roman sei das aber kein großes Problem. "Ich bin dankbar über Leute, die uns auch mal hart in die Kritik nehmen. Es muss auch mal wehtun."

Vor zehn Jahren: Heiko (l) und Roman (r) als "Die Lochis". (Archivbild)
Vor zehn Jahren: Heiko (l) und Roman (r) als "Die Lochis". (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Vor zehn Jahren: Heiko (l) und Roman (r) als "Die Lochis". (Archivbild)
Vor zehn Jahren: Heiko (l) und Roman (r) als "Die Lochis". (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa

"Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann-Zwillinge" zeigt ehemalige Teenie-Idole mit Mitte 20 auf der, am Ende erfolgreichen, Suche zu sich selbst – trotz innerer und äußerer Widerstände. Rückblickend könnte man die vergangenen sechs Jahre der Ex-Lochis mit zwei HE/RO-Song- bzw. Albumtexten zusammenfassen: "Verrückte Phase". Oder: "Kein Grund zur Panik". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
6 min.
Berühmte Breakup-Alben der Popmusik
"West End Girl" ist Lily Allens fünftes Studioalbum (Archivbild).
Von Fleetwood Mac bis Amy Winehouse: Liebeskummer ist schlimm, aber klingt oft großartig. Wie Musiker aus Schmerz Hits machten - und warum das neue Lily-Allen-Album gut in diese Tradition passt.
Lisa Forster und Sabrina Szameitat, dpa
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
06.11.2025
5 min.
Wie Haftbefehl zum Sprachrohr der migrantischen Jugend wurde
Haftbefehl (bürgerlich Aykut Anhan und hier verhüllt) besucht mit seiner Frau Nina Anhan eine Kinoaufführung der Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" in Berlin. (Archivbild)
In einer vieldiskutierten Netflix-Doku stellt Rapper Haftbefehl schonungslos seine Selbstzerstörung zur Schau. Das sorgt bei vielen für Entsetzen. Doch in der migrantischen Bubble bleibt er ein Held.
Taylan Gökalp, dpa
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
Mehr Artikel