Von Picasso bis Sitte: Machtvolle Teppiche als opulente Sonderschau in Leipzig

Das Museum der bildenden Künste in Leipzig widmet sich in einer sehenswerten Ausstellung Bildteppichen der Moderne

Es muss 1959 gewesen sein, als Rosemarie und Werner Rataiczyk vom Sonderbaustab 10 den Auftrag für einen riesigen Wandteppich zur künstlerischen Ausstattung der Waldsiedlung Wandlitz erhielten. Für die dort wohnenden Mitglieder und Kandidaten des Politbüros des Zentralkomitees der SED sollte an nichts gespart werden. Fast zwei Jahre lang...