Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Vor 40 Jahren schufen Tears for Fears ein Popmeisterwerk

Tears for Fears sind bis heute erfolgreich. Mit dem Album "Songs from the Big Chair" gelang dem Duo 1985 der internationale Durchbruch. (Archiv)
Tears for Fears sind bis heute erfolgreich. Mit dem Album "Songs from the Big Chair" gelang dem Duo 1985 der internationale Durchbruch. (Archiv) Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Das Album "Songs from the Big Chair" von Tears for Fears ist ein Klassiker der Popgeschichte. Zum 40. Jubiläum erscheint eine Neuauflage.
Das Album "Songs from the Big Chair" von Tears for Fears ist ein Klassiker der Popgeschichte. Zum 40. Jubiläum erscheint eine Neuauflage. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Tears for Fears sind bis heute erfolgreich. Mit dem Album "Songs from the Big Chair" gelang dem Duo 1985 der internationale Durchbruch. (Archiv)
Tears for Fears sind bis heute erfolgreich. Mit dem Album "Songs from the Big Chair" gelang dem Duo 1985 der internationale Durchbruch. (Archiv) Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Das Album "Songs from the Big Chair" von Tears for Fears ist ein Klassiker der Popgeschichte. Zum 40. Jubiläum erscheint eine Neuauflage.
Das Album "Songs from the Big Chair" von Tears for Fears ist ein Klassiker der Popgeschichte. Zum 40. Jubiläum erscheint eine Neuauflage. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Kultur
Vor 40 Jahren schufen Tears for Fears ein Popmeisterwerk
Von Philip Dethlefs, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Album "Songs from the Big Chair" machte die britische Band Tears for Fears weltbekannt und gilt als einflussreicher Klassiker der Popgeschichte. Zum 40. Jubiläum gibt es wieder eine Neuauflage.

London.

  Tears for Fears zählen zu den einflussreichsten britischen Popbands. Welthits wie "Shout" oder "Everybody Wants to Rule the World" laufen bis heute im Radio und werden millionenfach gestreamt. Beide stammen vom Album "Songs from the Big Chair", das dem britischen Duo 1985 den internationalen Durchbruch bescherte, die deutschen und sogar die US-Charts toppte. Zum 40. Jubiläum des Albumklassikers erscheint mal wieder eine Neuauflage in mehreren Variationen.

Jubiläumsausgabe mit leichter Verspätung

Die Jubiläumsausgaben des Popmeilensteins kommen mit leichter Verspätung, denn "Songs from the Big Chair" erschien ursprünglich schon im Februar 1985. Damals prägten ausgefeilte Studiotechnik, Fairlight-Sampler und Hochglanzproduktionen die Popszene. Curt Smith und Roland Orzabal verbanden Technik mit Substanz. Ihre Songs wurden inspiriert von persönlichen Konflikten, Selbstfindung, Psychologie und Weltschmerz.

Es muss also nicht überraschen, dass die Songs von Tears for Fears im Gegensatz zu anderen Produktionen aus der damaligen Zeit erstaunlich zeitlos klingen – sowohl musikalisch als auch inhaltlich. "Everybody Wants to Rule the World" etwa, inspiriert vom Kalten Krieg und der politischen Unsicherheit jener Jahre, wirkt heute aktueller denn je.

https://www.youtube.com/watch?v=aGCdLKXNF3w

Folglich ist der erste Nummer-Eins-Hit, den Tears for Fears in den USA hatten, heute noch ein Dauerbrenner. Das Lied wurde viele Male gecovert, unter anderem von Lorde, Weezer und Punk-Ikone Patti Smith. Das Original wurde laut aktuellen Zahlen des Onlineportals "Chartmasters" allein bei Spotify bis heute mehr als 2,2 Milliarden Mal gestreamt.

Weitere Hitsingles aus dem zweiten Tears-for-Fears-Album sind "Mothers Talk", "I Believe" und das wunderbare, filmische "Head Over Heels", das vor einigen Jahren auf TikTok eine überraschende Renaissance erlebte. Und natürlich "Shout", diese geniale Mischung aus Synth-Pop, Rock und Protesthymne, die bei keinem Auftritt von Smith und Orzabal fehlen darf. Gerade absolvierte das Duo eine Konzertreihe in Las Vegas, wo "Shout" jeden Abend den triumphalen Schlusspunkt markierte.

Mehrere Formate und viele Bonustracks

Die "40th Anniversary Edition" ist auf Schallplatte in zwei verschiedenen Varianten erhältlich - als Doppel-LP in rotem Vinyl mit dem ursprünglich ungenutzten Cover-Artwork. Sie enthält einige alternative Abmischungen und Demos, die laut dem Label erstmals auf Vinyl erhältlich sind, darunter eine Piano-Version von "The Working Hour". Auch eine klassische LP-Ausgabe nur mit der Originaltracklist ist erhältlich. Beide sind limitiert.

https://www.instagram.com/p/DO8oXXpkQcn/?hl=de

Außerdem erscheint "Songs from the Big Chair" digital und als 3-CD-Ausgabe. Diese umfasst das Originalalbum, eine CD mit verkürzten oder alternativen Single-Versionen der Albumsongs und einem Interview sowie einer dritten CD mit Remixes, darunter hörenswerte A-Capella-Version von "Shout".

Diese Tracks waren allerdings schon auf der "Super Deluxe Edition" von 2014 und auf der "35th Anniversary Edition" enthalten. Die jüngste Neuauflage bietet Fans deshalb nur in der Aufmachung Neues. Live-Tracks sind leider nicht enthalten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
03.11.2025
2 min.
Gitarrenikone Slash mit Blueskonzert für einen Tag im Kino
Kultgitarrist Slash ist mit seinem Konzertfilm "Live at the "S.E.R.P.E.N.T. Festival" für einen Tag im Kino zu sehen.
Wenn er nicht gerade mit Guns N' Roses tourt, geht Gitarrist Slash seiner Bluesleidenschaft nach. Ein Konzert von ihm kommt jetzt ins Kino. Auch sein Bandkollege Duff hat ein neues Live-Album.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
02.11.2025
6 min.
Berühmte Breakup-Alben der Popmusik
"West End Girl" ist Lily Allens fünftes Studioalbum (Archivbild).
Von Fleetwood Mac bis Amy Winehouse: Liebeskummer ist schlimm, aber klingt oft großartig. Wie Musiker aus Schmerz Hits machten - und warum das neue Lily-Allen-Album gut in diese Tradition passt.
Lisa Forster und Sabrina Szameitat, dpa
Mehr Artikel