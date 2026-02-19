MENÜ
  Vorteile nur für Starke: Warum die Bildungsempfehlung unseren Kindern viel zu früh Türen verschließt

Bild: Hanno Bode/Imago
Kultur
Von Nicole Jähn
Zwischen Schulstress und dem nächsten Elternabend muss sich unsere Autorin für die weiterführende Schule ihres Kindes entscheiden. Warum sie das für einen schlechten Scherz hält, schreibt sie diese Woche in der Kolumne „Im Osten was Neues“.

Es gibt einen Witz unter Eltern: Seid ihr noch glücklich oder ist euer Kind schon in der Schule? Lehrermangel, Stundenausfälle, alles wieder mal bekanntlich nicht so einfach, hier in Sachsen. Den Schulkosmos hinter mir zu lassen, feierte ich damals einen ganzen Sommer lang. Jetzt hänge ich als Mama von drei Kindern wieder tief drin. Schon auch...
Von Nicole Jähn
4 min.
30.01.2026
4 min.
Kinder der Wende: Was der Riss in der Ostidentität mit mir macht
Redakteur
Die Mauer ist weg: Bröckelnde Ostidentität?
„Ost-, Ost-, Ostdeutschland“? Unsere Autorin zuckt bei solchen Schlachtrufen nur mit den Schultern - und fragt sich in der Kolumne „Im Osten was Neues“: Ist das jetzt ein Problem, hier mitten in Sachsen?
Nicole Jähn
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
17:30 Uhr
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
06:10 Uhr
2 min.
Immer Haaland gegen Kane? Göttlich fordert Fußball-Reformen
St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich. (Archivbild)
Beim Thema WM-Boykott sorgte er für Aufsehen. Jetzt hat St.-Pauli-Präsident Göttlich bei einem anderen Thema nachgelegt.
06:07 Uhr
3 min.
Neuer Chef von DB Cargo baut fast die Hälfte der Stellen ab
Die Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn steckt seit Jahren in der Krise. (Archivbild)
Bei der seit Jahren kriselnden Güterverkehrssparte der Bahn steht der nächste Umbruch an: Der neue Chef baut fast die Hälfte der Stellen ab. Viel Zeit für die Kehrtwende bleibt ihm nicht.
12.02.2026
4 min.
Migration und ihre Folgen: So sieht es an den Chemnitzer Oberschulen und Gymnasien aus
Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund machen einen immer größeren Teil der Chemnitzer Schüler aus. Doch das Bild ist alles andere als einheitlich.
Tausende Chemnitzer Eltern melden ihre Kinder in den kommenden Wochen an einer Oberschule oder einem Gymnasium an. Dort werden sie auf Gleichaltrige mit Wurzeln in aller Welt treffen. „Freie Presse“ zeigt einen Überblick zu den aktuellen Zahlen.
Michael Müller
