Warum das Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen „Tacheles“ mutiger sein muss

Kultur
Sachsen widmet dem jüdischen Leben 2026 ein Themenjahr. Das ist richtig und notwendig. Und doch bleibt bei mir Skepsis. „Tacheles“ sollte mehr sein als ein gut gemeintes Programm für ein ohnehin interessiertes Publikum.
Ein Blick auf die bislang bekannten Ansätze zeigt vor allem Vertrautes: Podiumsdiskussionen, Konzerte und Führungen. Sie sind sinnvoll, erreichen aber meist dieselben Menschen wie sonst auch – kulturinteressiert, informiert, bereits sensibilisiert. Es ist die bekannte Blase. Ein Themenjahr sollte jedoch breiter wirken.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.