MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Warum hängen Werke aus Chemnitz, Zwickau und Döbeln im kulturellen Herzen Israels?

Werke von Künstlern der „Brücke“, gerettet vor den Nationalsozialisten, hängen heute im Zentrum Israels.
Werke von Künstlern der „Brücke“, gerettet vor den Nationalsozialisten, hängen heute im Zentrum Israels. Bild: Collage: Imago, Nina Pogrebnaya
„Porträt von G. (Simon Gutmann)“ von Karl Schmidt-Rottluff aus Chemnitz und Werke von Max Pechstein aus Zwickau und Erich Heckel aus Döbeln.
„Porträt von G. (Simon Gutmann)“ von Karl Schmidt-Rottluff aus Chemnitz und Werke von Max Pechstein aus Zwickau und Erich Heckel aus Döbeln. Bild: Nina Pogrebnaya
Adolf Hitler guckt auf ein Werk von Erich Heckel auf der Ausstellung „degenerativer Kunst“ in Dresden 1935.
Adolf Hitler guckt auf ein Werk von Erich Heckel auf der Ausstellung „degenerativer Kunst“ in Dresden 1935. Bild: IMAGO/Heritage Images
Das Haus von Meir Dizengoff, wo das Museum 1932 eröffnet wurde. 1948 wurde in diesem Haus Israels Unabhängigkeit erklärt.
Das Haus von Meir Dizengoff, wo das Museum 1932 eröffnet wurde. 1948 wurde in diesem Haus Israels Unabhängigkeit erklärt. Bild: IMAGO/Dreamstime
Das Tel Aviv Museum of Art heute. Das Museum gehört zu den 100 größten Museen der Welt.
Das Tel Aviv Museum of Art heute. Das Museum gehört zu den 100 größten Museen der Welt. Bild: IMAGO/Depositphotos
„Stillleben mit Holzfigur und Amaryllis“ von Max Pechstein und „Tanzende Matrosen“ und „Zirkus“ von Erich Heckel.
„Stillleben mit Holzfigur und Amaryllis“ von Max Pechstein und „Tanzende Matrosen“ und „Zirkus“ von Erich Heckel. Bild: Nina Pogrebnaya
Werke von Künstlern der „Brücke“, gerettet vor den Nationalsozialisten, hängen heute im Zentrum Israels.
Werke von Künstlern der „Brücke“, gerettet vor den Nationalsozialisten, hängen heute im Zentrum Israels. Bild: Collage: Imago, Nina Pogrebnaya
„Porträt von G. (Simon Gutmann)“ von Karl Schmidt-Rottluff aus Chemnitz und Werke von Max Pechstein aus Zwickau und Erich Heckel aus Döbeln.
„Porträt von G. (Simon Gutmann)“ von Karl Schmidt-Rottluff aus Chemnitz und Werke von Max Pechstein aus Zwickau und Erich Heckel aus Döbeln. Bild: Nina Pogrebnaya
Adolf Hitler guckt auf ein Werk von Erich Heckel auf der Ausstellung „degenerativer Kunst“ in Dresden 1935.
Adolf Hitler guckt auf ein Werk von Erich Heckel auf der Ausstellung „degenerativer Kunst“ in Dresden 1935. Bild: IMAGO/Heritage Images
Das Haus von Meir Dizengoff, wo das Museum 1932 eröffnet wurde. 1948 wurde in diesem Haus Israels Unabhängigkeit erklärt.
Das Haus von Meir Dizengoff, wo das Museum 1932 eröffnet wurde. 1948 wurde in diesem Haus Israels Unabhängigkeit erklärt. Bild: IMAGO/Dreamstime
Das Tel Aviv Museum of Art heute. Das Museum gehört zu den 100 größten Museen der Welt.
Das Tel Aviv Museum of Art heute. Das Museum gehört zu den 100 größten Museen der Welt. Bild: IMAGO/Depositphotos
„Stillleben mit Holzfigur und Amaryllis“ von Max Pechstein und „Tanzende Matrosen“ und „Zirkus“ von Erich Heckel.
„Stillleben mit Holzfigur und Amaryllis“ von Max Pechstein und „Tanzende Matrosen“ und „Zirkus“ von Erich Heckel. Bild: Nina Pogrebnaya
Kultur
Warum hängen Werke aus Chemnitz, Zwickau und Döbeln im kulturellen Herzen Israels?
Redakteur
Von Nina Pogrebnaya
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ausstellung des Tel Aviv Museum of Art eröffnet unerwartet eine Geschichte, die in Sachsen beginnt. Unsere Autorin ist eng mit Israel verbunden - und fand dort unvermittelt ihre deutsche Heimat.

Ich wollte diesem Museum schon lange einen Tag widmen. Besonders jetzt. Es ist Winter, Anfang 2026, und ich muss einfach mal raus aus Deutschland. Und dann kam dieser stürmische Tag. Zum ersten Mal seit jenem grausamen 7. Oktober bin ich zusammen mit meinem Mann wieder Tel Aviv. In Israel. Windgeschwindigkeiten bis zu 90 Kilometern pro Stunde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
4 min.
Zwickau: Früher Tod der Künstlerin Henrike Naumann erschüttert Freunde und Weggefährten
Die wohl bedeutendste zeitgenössische Künstlerin, die die Region Zwickau hervorgebracht hat: Henrike Naumann (1984–2026).
Die mit 41 Jahren verstorbene Trägerin des Max-Pechstein-Förderpreises der Stadt Zwickau setzte in ihrer Geburtsstadt auch noch Akzente, als sie sich längst international etabliert hatte.
Torsten Kohlschein
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
11:29 Uhr
4 min.
Chemnitzer FC nach Niederlage gegen VfB Auerbach: Werden die Karten in der Startelf neu gemischt?
Felix Müller (Mitte) und Martial Ekui (r.) vom CFC im Laufduell mit dem Auerbacher Max Roscher. Kehren die beiden Chemnitzer gegen Babelsberg in die Startformation zurück?
Der Fußball-Regionalligist hat sein Testspiel am Freitag 0:1 verloren. Der verärgerte Trainer kündigte an, sich schon auf die kommende Trainingswoche vor der Partie gegen den SV Babelsberg zu freuen.
Torsten Ewers
23.01.2026
4 min.
Mahlzeit: Nach 2025-Erfolg stellen Kunstsammlungen Chemnitz neues Jahresprogramm vor
Schlicht und einfach „Wurst“ heißt dieses Bild des Chemnitzer Künstlers Jan Kummer aus dem Jahr 2021. Es wird in einer Ausstellungsreihe zum Thema Essen im Museum Gunzenhauser zu sehen sein.
Mit dem Thema Essen wird sich ab März eine Ausstellungsreihe im Museum Gunzenhauser befassen, und im Haus am Theaterplatz werden unter anderem Arbeiten von Käthe Kollwitz und dem Ehepaar Mattheuer präsentiert.
Matthias Zwarg
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel