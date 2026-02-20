Die Ausstellung des Tel Aviv Museum of Art eröffnet unerwartet eine Geschichte, die in Sachsen beginnt. Unsere Autorin ist eng mit Israel verbunden - und fand dort unvermittelt ihre deutsche Heimat.

Ich wollte diesem Museum schon lange einen Tag widmen. Besonders jetzt. Es ist Winter, Anfang 2026, und ich muss einfach mal raus aus Deutschland. Und dann kam dieser stürmische Tag. Zum ersten Mal seit jenem grausamen 7. Oktober bin ich zusammen mit meinem Mann wieder Tel Aviv. In Israel. Windgeschwindigkeiten bis zu 90 Kilometern pro Stunde...