Warum uns Meinungen egal sein müssen - nicht aber die Argumente dahinter!

Meinungen muss man jederzeit frei äußern können - aber sollte man das auch? Oft vergessen wir, welche Rolle Meinung in Gesellschaft und Debatte überhaupt spielt. Zeit, es sich wieder klarzumachen!

Meinung ist ein Modeschmuck. Warum das keinesfalls despektierlich gemeint ist, dazu gleich mehr – aber klarmachen müssen wir uns das. Denn heutzutage ist ja der schiefe Eindruck entstanden, Meinung sei eines der höchsten Güter des Menschen, zum Dafür-sterben-wertvoll. Allein aufgrund ihres Daseins.