Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Warum viele in ihrer Wohlfühl- und Meinungsblase bleiben

Die Gefühlslage der Nation ist nach Einschätzung des Psychologen Stephan Grünewald derzeit schwierig und stark von Verdrängung geprägt. (Archivbild)
Die Gefühlslage der Nation ist nach Einschätzung des Psychologen Stephan Grünewald derzeit schwierig und stark von Verdrängung geprägt. (Archivbild) Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB
Die Gefühlslage der Nation ist nach Einschätzung des Psychologen Stephan Grünewald derzeit schwierig und stark von Verdrängung geprägt. (Archivbild)
Die Gefühlslage der Nation ist nach Einschätzung des Psychologen Stephan Grünewald derzeit schwierig und stark von Verdrängung geprägt. (Archivbild) Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB
Kultur
Warum viele in ihrer Wohlfühl- und Meinungsblase bleiben
Christoph Driessen, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Selten wirkte die Außenwelt so bedrohlich wie derzeit. Die Reaktion darauf: Abschottung und Rückzug ins Private. Kann das gutgehen? Stephan Grünewalds neues Buch "Wir Krisenakrobaten" gibt Antworten.

Köln.

Inflation, Rezession, Kriegsangst: Das Leben war schon mal einfacher. Wie gehen die Deutschen mit dieser Zeitenwende um? Der Psychologe und Bestsellerautor Stephan Grünewald legt die Nation in seinem neuen Buch "Wir Krisenakrobaten - Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft" auf die Couch. 

Mehrere Umfragen, unter anderem vom Allensbach-Institut, haben in den vergangenen Monaten gezeigt, dass die persönliche Lage von den meisten immer noch eher positiv eingeschätzt wird, während man für Staat und Gesellschaft schwarz sieht. 

Grünewald erklärt dies damit, dass sich viele Menschen als Reaktion auf die bedrohliche Außenwelt ins private Schneckenhaus zurückgezogen hätten. Gleichzeitig versuchten sie, die Bedrohungen außerhalb der eigenen Welt auszublenden. "Diese Minimierung des Gesichtskreises führt zu einer Maximierung der persönlichen Zuversicht." 

Der Psychologe Stephan Grünewald legt eine Analyse der Deutschen vor: "Wir Krisenakrobaten - Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft". (Archivbild)
Der Psychologe Stephan Grünewald legt eine Analyse der Deutschen vor: "Wir Krisenakrobaten - Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft". (Archivbild) Bild: Henning Kaiser/dpa
Der Psychologe Stephan Grünewald legt eine Analyse der Deutschen vor: "Wir Krisenakrobaten - Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft". (Archivbild)
Der Psychologe Stephan Grünewald legt eine Analyse der Deutschen vor: "Wir Krisenakrobaten - Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft". (Archivbild) Bild: Henning Kaiser/dpa

Grünewald stützt seine Analyse sowohl auf quantitative Befragungen als auch auf tiefenpsychologische Interviews seines Kölner Rheingold-Instituts. Demnach haben sich die Deutschen derzeit in einer Art Nachspielzeit eingerichtet: Sie wollen das vertraute schöne Leben noch ein kleines bisschen festhalten - auch wenn sie eigentlich wissen, dass es die alten Gewissheiten nicht mehr gibt. 

Nostalgiewelle und Serienkult

Laut Grünewald ist das die Erklärung für den anhaltenden Retro-Trend in Film und Fernsehen: Dort werden Geborgenheitserfahrungen der 70er und 80er Jahre recycelt. Gleichzeitig erlaubten Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ das Abtauchen in eine Gegenwelt. "Der Wandel und die Brüchigkeit der Welt wird konterkariert durch die Konstanz einer Serie, die uns über viele Staffeln hinweg die ewige Wiederkehr des dramaturgisch Gleichen serviert." 

Andere Meinungen stören in diesem privaten Wohlfühlbereich nur - deshalb ziehen sich viele Menschen in die eigene Blase zurück. "Unsere private Streitkultur ist praktisch zum Erliegen gekommen. Stattdessen - und das haben wir in vielen Tiefeninterviews gehört - sortieren die Menschen im Bekanntenkreis all diejenigen aus, die eine andere Meinung haben." All dies diene dazu, den Alltag zu stabilisieren und zumindest im privaten Rahmen eine gewisse Zuversicht zu verspüren. 

Wo bleibt die "Blut, Schweiß und Tränen"-Rede?

Aber können Ausblenden und Abschotten auf Dauer wirklich die Lösung sein? Die zentrale Diagnose von Grünewalds Buch ist, dass der Rückzug ins Private und das Fehlen einer gemeinsamen Zukunftsvision, die auf gesellschaftliche Transformation zielt, eine "gestaute Bewegungsenergie" zur Folge haben. 

Damit ist gemeint: Die Deutschen haben im Prinzip durchaus noch die erforderlichen Kraftreserven, um die Probleme wirklich anzugehen und zu bewältigen - aber diese Energie wird derzeit nicht freigesetzt. 

"Der Dauerzank in der Ampel hat das Gefühl genährt, dass die Politik sich im Bruderzwist aufreibt und nicht mehr Herr der Lage ist. Und jetzt wiederholt sich das ansatzweise bei der schwarz-roten Koalition, weil man da den Eindruck hat: Die verhaken sich auch. Lachender Dritter ist die AfD."

Bundeskanzler Friedrich Merz und andere Politiker müssten der Bevölkerung nach Überzeugung von Grünewald ehrlich sagen, wie dramatisch die Lage etwa bei der Rentenfinanzierung oder der militärischen Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik aussieht. Und sie müssten ihr dann auch etwas abverlangen nach dem Motto: "Blut, Schweiß und Tränen" - die ungeschönte Botschaft, die Winston Churchill 1940 bei seinem Amtsantritt ausgab. 

Es muss auch mal der Knüppel aus dem Sack raus

"Die Bürgerinnen und Bürger spüren unterschwellig, dass sie nicht immer nur Tischlein-deck-dich und Goldesel bekommen können, sondern dass irgendwann auch mal der Knüppel aus dem Sack raus muss. Das heißt: Es wird nicht ohne Härten abgehen." 

Grünewald sieht also eine große brachliegende Sehnsucht nach gemeinschaftsstiftendem Handeln. Das letzte Mal, dass es gelang, das zu aktivieren, war in seinen Augen die Reduzierung des Energieverbrauchs im ersten Winter des Ukrainekriegs 2022/23. 

"Da gab es ein klares, sinnvolles Ziel, zu dem jeder Einzelne beitragen konnte. Und es ging gerecht zu, weil man wusste: Der Nachbar stellt auch die Heizung niedriger, die Industrie fährt die Produktion runter, und die Regierung kümmert sich derweil um LNG-Terminals." 

Natürlich müsse man dafür erst einmal aus der Komfortzone herauskommen, und das bedeute zwangsläufig auch Widerstand. "Aber wenn man dann dabei bleibt, überwiegt das befreiende Gefühl, dass die gestaute Energie freigesetzt wird, und man merkt: Aha, ich bin an einem großen Projekt beteiligt. Und dann ist man nicht nur stolz auf das Land, sondern auch auf sich selbst." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
17:24 Uhr
2 min.
Krasznahorkai erhält Nobelpreis – und muss zum Amt
Krasznahorkai erscheint im Deutschen bei S. Fischer (Archivbild).
Die Nachricht vom Literaturnobelpreis erreicht László Krasznahorkai im Auto in Frankfurt. Doch statt Feierlichkeiten wartet zunächst deutsche Bürokratie.
16.09.2025
5 min.
"Jetzt schon?": Naomi Watts schreibt über Wechseljahre
Naomi Watts gewährt in ihrem Buch intime Einblicke. (Archivbild)
In die Wechseljahre kommen - das verbinden viele Menschen primär mit dem Älterwerden. Doch was, wenn man gerade einmal 36 ist? Über diese Erfahrung berichtet Naomi Watts in ihrem Buch.
Patricia Bartos, dpa
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel