Was preisgekrönte Buchhändler aus Chemnitz empfehlen: Zehn Bücher, die Sie jetzt lesen sollten

Seit fast zwanzig Jahren ist ihre Buchhandlung „Lessing und Kompanie“ eine feste Größe in Chemnitz. Wir haben die Inhaber Klaus Kowalke und Susanne Meysick gefragt, welche Bücher man 2026 unbedingt lesen sollte.

Öffnet man die schwere Ladentür, wird man von sanftem Klimpern begrüßt, das eher an ein Windspiel erinnert als an eine Ladenklingel. Die Wände der kleinen Buchhandlung sind korallenfarben gestrichen. Dort, wo sie nicht von großen schwarzen Bücherregalen bedeckt sind, hängen Poster. In Schwarz-Weiß blicken bekannte Autorinnen und Autoren... Öffnet man die schwere Ladentür, wird man von sanftem Klimpern begrüßt, das eher an ein Windspiel erinnert als an eine Ladenklingel. Die Wände der kleinen Buchhandlung sind korallenfarben gestrichen. Dort, wo sie nicht von großen schwarzen Bücherregalen bedeckt sind, hängen Poster. In Schwarz-Weiß blicken bekannte Autorinnen und Autoren...