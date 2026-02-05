MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Was preisgekrönte Buchhändler aus Chemnitz empfehlen: Zehn Bücher, die Sie jetzt lesen sollten

Susanne Meysick und Klaus Kowalke in ihrer Buchhandlung.
Susanne Meysick und Klaus Kowalke in ihrer Buchhandlung. Bild: Ulf Dahl
Susanne Meysick und Klaus Kowalke vor ihrer Buchhandlung.
Susanne Meysick und Klaus Kowalke vor ihrer Buchhandlung. Bild: Ulf Dahl
Buchhändlerin Susanne Meysick hat diese fünf Empfehlungen parat.
Buchhändlerin Susanne Meysick hat diese fünf Empfehlungen parat. Bild: Ulf Dahl
Buchhändler Klaus Kowalke hat diese fünf Empfehlungen parat.
Buchhändler Klaus Kowalke hat diese fünf Empfehlungen parat. Bild: Ulf Dahl
Susanne Meysick und Klaus Kowalke in ihrer Buchhandlung.
Susanne Meysick und Klaus Kowalke in ihrer Buchhandlung. Bild: Ulf Dahl
Susanne Meysick und Klaus Kowalke vor ihrer Buchhandlung.
Susanne Meysick und Klaus Kowalke vor ihrer Buchhandlung. Bild: Ulf Dahl
Buchhändlerin Susanne Meysick hat diese fünf Empfehlungen parat.
Buchhändlerin Susanne Meysick hat diese fünf Empfehlungen parat. Bild: Ulf Dahl
Buchhändler Klaus Kowalke hat diese fünf Empfehlungen parat.
Buchhändler Klaus Kowalke hat diese fünf Empfehlungen parat. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Was preisgekrönte Buchhändler aus Chemnitz empfehlen: Zehn Bücher, die Sie jetzt lesen sollten
Von Lio Asal
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit fast zwanzig Jahren ist ihre Buchhandlung „Lessing und Kompanie“ eine feste Größe in Chemnitz. Wir haben die Inhaber Klaus Kowalke und Susanne Meysick gefragt, welche Bücher man 2026 unbedingt lesen sollte.

Öffnet man die schwere Ladentür, wird man von sanftem Klimpern begrüßt, das eher an ein Windspiel erinnert als an eine Ladenklingel. Die Wände der kleinen Buchhandlung sind korallenfarben gestrichen. Dort, wo sie nicht von großen schwarzen Bücherregalen bedeckt sind, hängen Poster. In Schwarz-Weiß blicken bekannte Autorinnen und Autoren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
3 min.
Fetzt in dieser Woche: Zum Lesen, zum Anschauen, zum Feiern
In Chemnitz wird gefeiert, im Theater Plauen-Zwickau über Weihnachten debattiert, auf der Couch gelesen und im Dresdner Zwinger gibt es eine Herkules-Sonderausstellung. Vier Kulturtipps.
Caspar Leder, Katharina Leuoth, Oleksandra Patlai
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
23.01.2026
3 min.
Fetzt in dieser Woche: Von legendärer Akt- und Modefotografie bis zum Podcast mit Bibi Blocksberg-Star Lina Larissa Strahl
Fetzt der Woche.
Was stimmt nicht mit Amerika? Vielleicht erfahren wir es von Rieke Havertz. Und ein neues Buch beantwortet Fragen zu dem, was wir jeden Tag tragen.
Anne Lena Mösken, Oleksandra Patlai, Maurice Querner, Josua Gerner
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
Mehr Artikel