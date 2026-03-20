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Mit Maschinenpistole, aber ohne Gefahr: Die Figur, einem müden Krieger gleich, hat Kurator Alexander Ochs auf einer Kunstmesse gesehen und für seine Sammlung gekauft. Nun ist sie im „Weltecho“ in Chemnitz zu sehen.
Mit Maschinenpistole, aber ohne Gefahr: Die Figur, einem müden Krieger gleich, hat Kurator Alexander Ochs auf einer Kunstmesse gesehen und für seine Sammlung gekauft. Nun ist sie im „Weltecho“ in Chemnitz zu sehen. Foto: Ulf Dahl
Mit Maschinenpistole, aber ohne Gefahr: Die Figur, einem müden Krieger gleich, hat Kurator Alexander Ochs auf einer Kunstmesse gesehen und für seine Sammlung gekauft. Nun ist sie im „Weltecho“ in Chemnitz zu sehen.
Mit Maschinenpistole, aber ohne Gefahr: Die Figur, einem müden Krieger gleich, hat Kurator Alexander Ochs auf einer Kunstmesse gesehen und für seine Sammlung gekauft. Nun ist sie im „Weltecho“ in Chemnitz zu sehen. Foto: Ulf Dahl
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Kultur
Was sich so ansammelt: Purple-Path-Kurator Alexander Ochs gibt private Einblicke
Redakteur
Von Katharina Leuoth
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Er sammelt seit den 80ern wild und leidenschaftlich Kunst. Einen Teil davon stellt Alexander Ochs jetzt im Chemnitzer „Weltecho“ aus. Die Werke stammen aus der halben Welt und erzählen auch von Ochs‘ Arbeit in China.

In einer Fußgängerzone würde diese kniende Figur für Irritationen sorgen, beim zweiten Blick für einen Aufschrei. Die Figur in schmutzigen Klamotten, den Kopf nach unten gesenkt, wirkt echt und hat eine Maschinenpistole im Arm. Aber von dieser Figur geht keine Gefahr aus. Sie ist müde, erschöpft vom Wahnsinn dieser Welt, und könnte deshalb...
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