Was sich so ansammelt: Purple-Path-Kurator Alexander Ochs gibt private Einblicke

Kultur
Er sammelt seit den 80ern wild und leidenschaftlich Kunst. Einen Teil davon stellt Alexander Ochs jetzt im Chemnitzer „Weltecho“ aus. Die Werke stammen aus der halben Welt und erzählen auch von Ochs‘ Arbeit in China.
In einer Fußgängerzone würde diese kniende Figur für Irritationen sorgen, beim zweiten Blick für einen Aufschrei. Die Figur in schmutzigen Klamotten, den Kopf nach unten gesenkt, wirkt echt und hat eine Maschinenpistole im Arm. Aber von dieser Figur geht keine Gefahr aus. Sie ist müde, erschöpft vom Wahnsinn dieser Welt, und könnte deshalb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.