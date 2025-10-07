Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Weimer erinnert an "Tag des Schmerzes" in Israel

Weimer will die Ausstellung zur Attacke auf das Nova Music Festival besuchen.
Weimer will die Ausstellung zur Attacke auf das Nova Music Festival besuchen. Bild: Paul Zinken/dpa
Weimer will die Ausstellung zur Attacke auf das Nova Music Festival besuchen.
Weimer will die Ausstellung zur Attacke auf das Nova Music Festival besuchen. Bild: Paul Zinken/dpa
Kultur
Weimer erinnert an "Tag des Schmerzes" in Israel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Jahre nach dem Terrorangriff in Israel: Geiseln und ihre Angehörigen leben weiter in Angst. Welche Rolle spielte das Nova Music Festival bei dem Massaker?

Berlin.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat am zweiten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausgedrückt. "Der 7. Oktober ist für Israel und für Jüdinnen und Juden weltweit ein Tag des Schmerzes", formulierte Weimer. Er denke auch an die Menschen, die weiterhin als Geiseln festgehalten werden. Auch "für ihre Angehörigen sind dies zwei unerträgliche Jahre der Angst und Verzweiflung", fügte Weimer hinzu.In seiner Botschaft erinnerte er "an die zumeist sehr jungen Menschen", die beim Nova Music Festival unweit des Gazastreifens von der Hamas angegriffen wurden. "Diese jungen Menschen kamen friedlich zusammen, um das Leben und die Musik zu feiern", und sie seien zu Opfern geworden.

Der Angriff auf das Festival sei auch ein Angriff auf die Kultur als solche gewesen. "Kultur lebt von Freiheit, sie schafft Orte der Vielfalt und Verbundenheit – und genau deshalb wurde das Nova Music Festival zur Zielscheibe eines tief verwurzelten Hasses", sagte Weimer. Er will heute eine Ausstellung im ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof besuchen, die den Angriff der Hamas auf das Festival dokumentiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
07.10.2025
3 min.
Reaktionen zum zweiten Jahrestag des Massakers in Israel
Vor zwei Jahren töteten islamistische Terroristen rund 1.200 Menschen in Israel. (Archivbild)
Vor zwei Jahren töteten islamistische Terroristen rund 1.200 Menschen in Israel. Zum Jahrestag einige ausgewählte Reaktionen in Zitaten:
18:25 Uhr
5 min.
„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll
Auf der Weltausstellung in Osaka traf der OB auf Tsuyoshi Yamaguchi, den General Manager der Sumitomo Bank (links), und Jiro Kogi vom EU-Japan Fest.
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Erik Anke
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
17.09.2025
2 min.
Zwei Jahre nach Terror bei Festival: Nova-Schau in Berlin
Am 7. Oktober 2023 wurden beim Hamas-Terrorangriff etwa 1.200 Menschen getötet, mehr als 400 auf dem Nova Music Festival. (Archivbild)
Am 7. Oktober jährt sich die Terrorattacke auf Israel zum zweiten Mal. Nach Stationen in Israel und den USA kommt die Nova Music Festival Exhibition jetzt nach Deutschland.
Mehr Artikel