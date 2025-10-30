Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Weitere Verdächtige nach Louvre-Raub festgenommen

Fünf weitere Verdächtige wurden festgenommen.
Fünf weitere Verdächtige wurden festgenommen. Bild: Emma Da Silva/AP/dpa
Einer der Festgenommenen wird verdächtigt, Teil des Einbruchskommandos gewesen zu sein.
Einer der Festgenommenen wird verdächtigt, Teil des Einbruchskommandos gewesen zu sein. Bild: Emma Da Silva/AP/dpa
In der prächtigen Apollon-Galerie erbeuteten die Einbrecher Schmuck von unschätzbarem Wert. (Archivbild)
In der prächtigen Apollon-Galerie erbeuteten die Einbrecher Schmuck von unschätzbarem Wert. (Archivbild) Bild: Stephane De Sakutin/AFP/dpa
Für ihren spektakulären Diebstahl im Louvre waren die Einbrecher mit einer Hebebühne auf einen Balkon gelangt. (Archivbild)
Für ihren spektakulären Diebstahl im Louvre waren die Einbrecher mit einer Hebebühne auf einen Balkon gelangt. (Archivbild) Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Fünf weitere Verdächtige wurden festgenommen.
Fünf weitere Verdächtige wurden festgenommen. Bild: Emma Da Silva/AP/dpa
Einer der Festgenommenen wird verdächtigt, Teil des Einbruchskommandos gewesen zu sein.
Einer der Festgenommenen wird verdächtigt, Teil des Einbruchskommandos gewesen zu sein. Bild: Emma Da Silva/AP/dpa
In der prächtigen Apollon-Galerie erbeuteten die Einbrecher Schmuck von unschätzbarem Wert. (Archivbild)
In der prächtigen Apollon-Galerie erbeuteten die Einbrecher Schmuck von unschätzbarem Wert. (Archivbild) Bild: Stephane De Sakutin/AFP/dpa
Für ihren spektakulären Diebstahl im Louvre waren die Einbrecher mit einer Hebebühne auf einen Balkon gelangt. (Archivbild)
Für ihren spektakulären Diebstahl im Louvre waren die Einbrecher mit einer Hebebühne auf einen Balkon gelangt. (Archivbild) Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Kultur
Weitere Verdächtige nach Louvre-Raub festgenommen
Rachel Sommer, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum haben zwei Verdächtige nach dem Einbruch im Louvre teilweise gestanden, schnappen die Fahnder fünf weitere Menschen. "Bravo", jubelt der Innenminister. Doch die große Frage ist: Wo ist die Beute?

Paris.

Erfolg für die Fahnder in Paris: Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre sitzen fünf weitere Verdächtige in Gewahrsam. Einer von ihnen könnte Teil des Einbruchskommandos vor Ort gewesen sein, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau im französischen Sender RTL. "Das ist einer der Verdächtigen, die wir im Visier hatten." Man habe DNA-Spuren von ihm, die ihn mit dem Diebstahl in Verbindung brächten. Die übrigen vier Personen könnten eventuell Informationen zum Ablauf der Tat geben. Die Beute scheint indes weiter verschollen.

Aussagen erster Verdächtiger nicht Grund für neue Festnahmen

Die Festnahmen erfolgten Beccuau zufolge am Mittwochabend an verschiedenen Orten im Großraum Paris. Bereits am Wochenende waren zwei Tatverdächtige in Gewahrsam gekommen. Gegen die 34 und 39 Jahre alten Männer läuft mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen Raubüberfalls in organisierter Bande und der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Sie kamen in Untersuchungshaft.

Die zwei am Wochenende geschnappten Männer haben mittlerweile teilweise gestanden. Beccuau stellte allerdings klar: "Sie haben Erklärungen abgegeben, die uns mit Blick darauf, was in den Akten steht, minimalistisch erscheinen." Einer der Tatverdächtigen habe zugegeben, vor Ort gewesen zu sein. Ob damit der Louvre allgemein oder die Apollon-Galerie, in die die Täter eindrangen, gemeint war, ließ die Staatsanwältin offen. Sie betonte jedoch: Die neuen Festnahmen erfolgten nicht aufgrund der Aussagen der zwei.

Wertvolle Beute noch immer nicht gefunden

Die Arbeit der Ermittler ist trotz der ersten Fahndungserfolge noch lange nicht zu Ende. Denn wo sich die wertvollen Raubgüter der Diebe befinden, ist noch immer unklar. "Die Durchsuchungen, die am Abend und in der Nacht stattgefunden haben, haben es uns nicht ermöglicht, die Beute dieses Einbruchs wiederzufinden", sagte Beccuau. Die entwendeten Stücke haben einen geschätzten Wert von 88 Millionen Euro und zudem einen "einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert" für Frankreich, wie es aus dem dortigen Kulturministerium nach dem Einbruch geheißen hatte.

Experten befürchten, dass Komplizen der Räuber die Diamanten und Edelsteine aus den Schmuckstücken gelöst haben könnten, um sie einzeln zu verkaufen. "Ich möchte die Hoffnung bewahren, dass sie gefunden werden und an das Louvre-Museum und die Nation zurückgegeben werden können", hatte Beccuau bereits am Mittwoch gesagt. "Diese Juwelen sind nun unverkäuflich. Wer sie kaufen würde, würde sich der Hehlerei schuldig machen", sagte die Staatsanwältin. "Es ist noch Zeit, sie zurückzugeben."

Einbrecher erbeuteten acht kostbare Schmuckstücke

Die Diebe hatten am 19. Oktober einen mit einer Hebebühne ausgestatteten Lkw neben dem Museum geparkt. Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster in das Museum.

In der prächtigen Apollon-Galerie erbeuteten die Einbrecher Schmuck von unschätzbarem Wert. (Archivbild)
In der prächtigen Apollon-Galerie erbeuteten die Einbrecher Schmuck von unschätzbarem Wert. (Archivbild) Bild: Stephane De Sakutin/AFP/dpa
In der prächtigen Apollon-Galerie erbeuteten die Einbrecher Schmuck von unschätzbarem Wert. (Archivbild)
In der prächtigen Apollon-Galerie erbeuteten die Einbrecher Schmuck von unschätzbarem Wert. (Archivbild) Bild: Stephane De Sakutin/AFP/dpa

Die Räuber flohen auf den Motorrollern mit acht kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen - darunter waren mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. Die mit Smaragden und Hunderten Diamanten verzierte Krone der Kaiserin Eugénie (1826-1920) gehörte ebenfalls zur Beute, wurde allerdings später in der Nähe des Louvre beschädigt gefunden - offenbar hatten die Täter sie bei der Flucht verloren.

"Werden alle Komplizen identifizieren"

Die Fahnder stützen sich in ihren Ermittlungen auf zahlreiche Hinweise: Ihnen liegen DNA-Spuren vom Tatort vor. Auch Videoüberwachung, Auswertung von Telefondaten und bei Durchsuchungen gefundene Informationen helfen ihnen. Die Ermittler gehen von vier direkt beteiligten Tätern vor Ort aus. Es sei aber gut möglich, dass es eine "breitere Ebene mit einem Auftraggeber oder sogar den potenziellen Empfängern" gebe. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die Täter von Komplizen innerhalb des Museums profitiert hätten", sagte Beccuau.

Für ihren spektakulären Diebstahl im Louvre waren die Einbrecher mit einer Hebebühne auf einen Balkon gelangt. (Archivbild)
Für ihren spektakulären Diebstahl im Louvre waren die Einbrecher mit einer Hebebühne auf einen Balkon gelangt. (Archivbild) Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Für ihren spektakulären Diebstahl im Louvre waren die Einbrecher mit einer Hebebühne auf einen Balkon gelangt. (Archivbild)
Für ihren spektakulären Diebstahl im Louvre waren die Einbrecher mit einer Hebebühne auf einen Balkon gelangt. (Archivbild) Bild: Thibault Camus/AP/dpa

Die Staatsanwältin zeigte sich entschlossen, den spektakulären Einbruch, der Frankreich schockiert hatte, aufzuklären. Die Ermittlungen liefen weiter, um alle Protagonisten zu identifizieren, die beim Einbruch selbst und seiner Vorbereitung beteiligt waren oder dem Kommando geholfen haben. Sie meinte auch: "Alle Komplizen in diesem Team werden identifiziert werden."

Nach dem Entsetzen darüber, dass die Einbrecher derart einfach in den Louvre eindringen konnten, dürften die Fahndungserfolge Frankreich nun vorsichtig aufatmen lassen. Innenminister Laurent Nuñez lobte auf X das "außergewöhnliche Engagement" der Ermittler und schrieb angesichts der Festnahmen: "Bravo!" (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
29.10.2025
4 min.
Verdächtige gestehen nach Louvre-Einbruch teilweise
Die Pariser Staatsanwältin Beccuau setzt darauf, die Beute des Louvre-Einbruchs zurückzufinden.
Nach dem Einbruch im Louvre gestehen zwei Verdächtige teilweise. Die wertvollen Juwelen bleiben verschwunden – Ermittler hoffen weiter auf ihre Rückkehr.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
21.10.2025
4 min.
Juwelendiebstahl im Louvre – Ermittler prüfen Alarmanlage
Nach dem Kunstraub im Louvre in Paris dauert die Fahndung nach den Tätern und ihrer Beute an. (Archivbild)
Nach dem Juwelendiebstahl im Louvre betont Kulturministerin Dati: "Die Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert." Doch Ermittlungen zur Alarmanlage laufen. Nun wurde der Wert der Beute geschätzt.
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
Mehr Artikel