  • Wenn der Techniker Gitarre spielt und der Oberbürgermeister singt: Die etwas andere Show in Leipzig

Brian Völkner ist einer der beiden Erfinder der Leipziger Erfolgsshow „Kitsch & Krempel“.
Brian Völkner ist einer der beiden Erfinder der Leipziger Erfolgsshow „Kitsch & Krempel“.
Kultur
Wenn der Techniker Gitarre spielt und der Oberbürgermeister singt: Die etwas andere Show in Leipzig
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit zehn Jahren bringt Brian Völkner in Leipzig Menschen zusammen, die sonst nie gemeinsam auf der Bühne stünden. Am 18. Oktober feiert seine legendäre Show „Kitsch & Krempel“ Jubiläum.

Wenn am 18. Oktober im Leipziger Kupfersaal die Lichter angehen, ist wieder alles möglich: Musikerinnen, Schauspieler, Techniker und Fernsehgesichter stehen gemeinsam auf der Bühne, ein Chor stimmt plötzlich einen Popsong an, und irgendwo dazwischen zündet jemand ein kleines Feuerwerk. Zehn Jahre nach ihrer Premiere feiert die Show „Kitsch &...
16:20 Uhr
1 min.
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
16:13 Uhr
6 min.
Nachrichtendienste zu Russland: bestenfalls "eisiger Friede"
BND-Präsident Martin Jäger warnt vor einer Eskalation mit Russland: "Wir stehen schon heute im Feuer."
Künstliche Intelligenz, Deep Fakes und Online-Rekrutierung - die deutschen Nachrichtendienste stellen sich auf neue Methoden ein. Die größten Kopfschmerzen bereitet aber seit Jahren dasselbe Land.
Martina Herzog, dpa
09.10.2025
2 min.
Beliebt als Buddy Holly am Theater Plauen-Zwickau: Egbert Soutschek ist tot
Egbert Soutschek als Buddy Holly am Theater Plauen-Zwickau.
Mit unverkennbarem Timbre und Charme begeisterte er das Publikum in Plauen und Zwickau. Von 1999 bis 2009 war der Schauspieler hier in vielen Rollen zu sehen.
Maurice Querner
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
12.10.2025
4 min.
„ABBA – Waterloo im Bällebad“: So startet das neue Kammertheater Leipzig
Szene aus dem Stück „ABBA - Waterloo im Bällebad“. Das Stück feierte am Wochenende im neuen Kammertheater Leipzig Premiere.
Großer Jubel: Mit der Musik von ABBA, einer gehörigen Portion Selbstironie und viel Spielfreude hat das neue Kammertheater Leipzig eröffnet.
Tobias Prüwer
Mehr Artikel