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Samu Haber hier noch solo. Doch in „Staying Alive – Stars singen mit Legenden“ bekommt er einen berühmten Duettpartner.
Samu Haber hier noch solo. Doch in „Staying Alive – Stars singen mit Legenden“ bekommt er einen berühmten Duettpartner. Fotograf: Julia Feldhagen/Joyn
Samu Haber hier noch solo. Doch in „Staying Alive – Stars singen mit Legenden“ bekommt er einen berühmten Duettpartner.
Samu Haber hier noch solo. Doch in „Staying Alive – Stars singen mit Legenden“ bekommt er einen berühmten Duettpartner. Fotograf: Julia Feldhagen/Joyn
Kultur
Wenn Elvis wieder singt: Die Rückkehr der Toten in neuer Musik-TV-Show
Redakteur
Von Maurice Querner
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Neue Musikshow, spektakuläre Technik, große Emotionen: In „Staying Alive“ auf Pro Sieben treten bekannte Künstler mit digitalen Legenden auf. Doch das Format wirft auch kritische Fragen auf.

„Diese Show wird uns alle verzaubern“, verspricht Álvaro Soler. Samu Haber spricht von „Once-in-a-Lifetime-Duetten“. Sasha frohlockt: „Ich darf mir eine Bühne teilen mit dem King!“ Und No-Angels-Sängerin Lucy bringt es auf den Punkt: „Ein Traum wird für jede von uns wahr.“ Große Worte – und selten hat ein deutsches TV-Format...
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