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„Caravaggio oder Die Stille unseres Herzschlages“ wurde am Freitag vom Chemnitzer Ballett uraufgeführt.
„Caravaggio oder Die Stille unseres Herzschlages“ wurde am Freitag vom Chemnitzer Ballett uraufgeführt. Foto: Ida Zenna/Theater Chemnitz
Reduzierte Szenen: die Tänzer Koh Yoshitake und Dávid Janik.
Reduzierte Szenen: die Tänzer Koh Yoshitake und Dávid Janik. Foto: Ida Zenna/Theater Chemnitz
Szenen wie aus einem Gemälde: Victoria Dorodna mit Ensemble.
Szenen wie aus einem Gemälde: Victoria Dorodna mit Ensemble. Foto: Ida Zenna/Theater Chemnitz
Anna-Maria Maas.
Anna-Maria Maas. Foto: Ida Zenna/Theater Chemnitz
„Caravaggio oder Die Stille unseres Herzschlages“ wurde am Freitag vom Chemnitzer Ballett uraufgeführt.
„Caravaggio oder Die Stille unseres Herzschlages“ wurde am Freitag vom Chemnitzer Ballett uraufgeführt. Foto: Ida Zenna/Theater Chemnitz
Reduzierte Szenen: die Tänzer Koh Yoshitake und Dávid Janik.
Reduzierte Szenen: die Tänzer Koh Yoshitake und Dávid Janik. Foto: Ida Zenna/Theater Chemnitz
Szenen wie aus einem Gemälde: Victoria Dorodna mit Ensemble.
Szenen wie aus einem Gemälde: Victoria Dorodna mit Ensemble. Foto: Ida Zenna/Theater Chemnitz
Anna-Maria Maas.
Anna-Maria Maas. Foto: Ida Zenna/Theater Chemnitz
Kultur
Wenn Gemälde tanzen: Ballett „Caravaggio“ in Chemnitz uraufgeführt
Redakteur
Von Katharina Leuoth
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Der Maler Caravaggio gilt als Meister von Licht und Schatten. Seine Heiligen und Helden, Jünglinge und Engel tanzen nun in einer Gastchoreografie von Bruno Bouché über die Chemnitzer Bühne.

Darauf muss man sich erstmal einlassen. Freitagabend, vielleicht kommt man gerade von der Arbeit ins Opernhaus mit einem reizüberfluteten Kopf voll Gedanken. Und dann passiert zunächst vergleichsweise wenig. Ein Mann tanzt minimalistisch am Rand vor pechschwarzer Bühne. Nur seine Umrisse sind zu sehen, sein Rücken, den er uns zuwendet,...
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Jana Peters
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