Wenn Gemälde tanzen: Ballett „Caravaggio“ in Chemnitz uraufgeführt

Der Maler Caravaggio gilt als Meister von Licht und Schatten. Seine Heiligen und Helden, Jünglinge und Engel tanzen nun in einer Gastchoreografie von Bruno Bouché über die Chemnitzer Bühne.

Darauf muss man sich erstmal einlassen. Freitagabend, vielleicht kommt man gerade von der Arbeit ins Opernhaus mit einem reizüberfluteten Kopf voll Gedanken. Und dann passiert zunächst vergleichsweise wenig. Ein Mann tanzt minimalistisch am Rand vor pechschwarzer Bühne. Nur seine Umrisse sind zu sehen, sein Rücken, den er uns zuwendet,...