Regionale Nachrichten und News
  Wie sich an Kafka heranwagen? – Experte Reiner Stach in Chemnitz zu Gast

Franz Kafkas Werke wurden zum Teil erst nach seinem Tod veröffentlicht. Heute erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Experte Reiner Stach sprach in Chemnitz über die Wahrnehmung des Autors.
Franz Kafkas Werke wurden zum Teil erst nach seinem Tod veröffentlicht. Heute erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Experte Reiner Stach sprach in Chemnitz über die Wahrnehmung des Autors.
Kultur
Wie sich an Kafka heranwagen? – Experte Reiner Stach in Chemnitz zu Gast
Von Caspar Leder, Michael Müller
Reiner Stach gilt als der Experte für Franz Kafka. In Chemnitz stellte er nicht nur seine Arbeit vor, sondern sprach auch vor Schülerinnen und Schülern. Was rät er Interessierten?

Franz Kafkas Erzählwerk, das zum Teil erst nach seinem Tod erschien, zählt zu den absoluten Klassikern der deutschsprachigen Literatur. Es wird seit jeher viel besprochen.
