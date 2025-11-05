Wie sich an Kafka heranwagen? – Experte Reiner Stach in Chemnitz zu Gast

Reiner Stach gilt als der Experte für Franz Kafka. In Chemnitz stellte er nicht nur seine Arbeit vor, sondern sprach auch vor Schülerinnen und Schülern. Was rät er Interessierten?

Franz Kafkas Erzählwerk, das zum Teil erst nach seinem Tod erschien, zählt zu den absoluten Klassikern der deutschsprachigen Literatur. Es wird seit jeher viel besprochen. Franz Kafkas Erzählwerk, das zum Teil erst nach seinem Tod erschien, zählt zu den absoluten Klassikern der deutschsprachigen Literatur. Es wird seit jeher viel besprochen.