  • Wiedereröffnung der Notre-Dame-Türme in Paris

Die doppelläufige Wendeltreppe im Südturm: Ein Lauf führt hinauf, der andere hinunter, sodass sich die Besucher nie begegnen.
Die doppelläufige Wendeltreppe im Südturm: Ein Lauf führt hinauf, der andere hinunter, sodass sich die Besucher nie begegnen. Bild: Sabine Glaubitz/dpa
Nach dem Brand im April 2019 versprach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die Kathedrale in nur fünf Jahren wiederaufzubauen. Nun nahm er an der Einweihung teil.
Nach dem Brand im April 2019 versprach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die Kathedrale in nur fünf Jahren wiederaufzubauen. Nun nahm er an der Einweihung teil. Bild: Yoan Valat/Pool EPA/AP/dpa
178 Stufen, 21 Meter hoch, 20 Tonnen schwer – und ein Meisterwerk der Zimmermannskunst.
178 Stufen, 21 Meter hoch, 20 Tonnen schwer – und ein Meisterwerk der Zimmermannskunst. Bild: Sabine Glaubitz/dpa
Die Glocke "Emmanuel" - 13,3 Tonnen schwer und seit 1686 Zeuge von Krönungen, Revolutionen und Friedensfeiern.
Die Glocke "Emmanuel" - 13,3 Tonnen schwer und seit 1686 Zeuge von Krönungen, Revolutionen und Friedensfeiern. Bild: Sabine Glaubitz/dpa
Wiedereröffnung der Notre-Dame-Türme in Paris
Neun Monate nach der Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame sind nun auch die beiden ikonischen Türme wieder zugänglich – mit neuen architektonischen Besonderheiten.

Paris.

Neun Monate nach der Wiedereröffnung von Notre-Dame sind seit Samstag auch die beiden gotischen Türme wieder begehbar – umfassend renoviert und mit einem neuen Meisterwerk aus Eiche. Das Herzstück der Restaurierung ist eine doppelläufige Wendeltreppe aus massiver Eiche im Südturm. Sie erstreckt sich über 21 Meter, wiegt 20 Tonnen und führt hinauf zu den berühmten Glocken "Emmanuel" und "Marie", die dadurch nun erstmals aus nächster Nähe zu sehen sind.

Die 69 Meter hohen Türme, zu denen 424 Stufen führen, überdauern seit dem 13. Jahrhundert Kriege, Revolutionen und Brände – zuletzt den verheerenden Brand im April 2019. Trotz der Flammen blieben sie weitgehend unbeschädigt geblieben und sicherten das Überleben des über 850 Jahre alten Gotteshauses.

Neue Perspektiven auf die Kathedrale

Erstmals zugänglich ist auch der Zisternenhof, der "Cour des citernes", auf dem im 18. Jahrhundert große Regenwasserspeicher standen. Er verbindet die beiden Türme und eröffnet neue Blicke auf die Kathedrale und die Dächer von Paris.

Die Wiedereröffnung markiert den zweiten und letzten großen Akt des Wiederaufbaus der Notre-Dame nach dem verheerenden Feuer 2019. Der Besuch ist nur nach vorheriger Online-Reservierung möglich. (dpa)

