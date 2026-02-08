MENÜ
  • „Willkommen in Kämmnitz“: Johann König und die Kunst, Pointen unterwegs zu treffen

Johann König während seiner Show „Wer Pläne macht, wird ausgelacht“ in der Chemnitzer Stadthalle.
Johann König während seiner Show „Wer Pläne macht, wird ausgelacht" in der Chemnitzer Stadthalle.
„Willkommen in Kämmnitz“: Johann König und die Kunst, Pointen unterwegs zu treffen
Von Maurice Querner
Nicht Aktualität, sondern Figur: „Wer Pläne macht, wird ausgelacht“ lebt von Verlässlichkeit – und von einem Publikum, das am Ende sogar Witze zuliefert.

Willkommen in Kämmnitz. So begrüßt Johann König an diesem Samstag die ausverkaufte Chemnitzer Stadthalle – und zeigt den falsch geschriebenen Stadtnamen, den er sich auf die Handfläche geschrieben hat. Eine kleine Gedankenstütze, die mehr ist als ein Gag: König kommt aus einem Tourbetrieb, in dem jeder Abend neu beweisen muss, dass er...
