Wir, die Fanatiker: Warum sollten Popstars Propheten sein?

Bruce Springsteen ist am Donnerstag im Berliner Olympiastadion für seine Anti-Trump-Ansagen gefeiert worden. Das klingt gut – ist aber wenig clever.

„Die Hälfte seines Publikum“ habe Megarocker Bruce Springsteen in den letzten Jahren in den USA verloren. Das jedenfalls sagte sein Kumpel, Gitarrist und Schauspieler („Sopranos“) Steven Van Zandt kürzlich im Interview mit dem „Playboy“: Der 74-Jährige ist seit vielen Jahrzehnten Springsteens Bandchef: Dafür sei man in Europa „um...