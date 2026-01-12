MENÜ
  • Kultur
  • „Wir haben es getan!“ Matthias Schweighöfer gibt seiner langjährigen Freundin das Jawort

Matthias Schweighöfer hat seine langjährige Freundin Ruby O. Fee geheiratet.
„Wir haben es getan!“ Matthias Schweighöfer gibt seiner langjährigen Freundin das Jawort
Redakteur
Von Nicole Jähn
Er hat sich getraut: Der in Chemnitz aufgewachsene Schauspieler Matthias Schweighöfer hat in Brasilien seine Freundin und Kollegin Ruby O. Fee geheiratet. Erst vor Kurzem schwärmte Schweighöfer im Interview mit der „Freien Presse“, wie gern er heute mit seiner Partnerin reist.

Hand auf dem Hintern des anderen und Ring am Finger: Zu dem frechen Foto, das Matthias Schweighöfer (44) und seine langjährige Freundin Ruby O. Fee (29) ganz in Weiß zeigt, schreibt der Schauspieler auf seinem Instagram-Profil: „We did it!“, auf Deutsch: Wir haben es getan! Ein zweites Foto zeigt die Eheringe des Paares in einer...
