Regionale Nachrichten und News
  • Wismut-Drama „Rummelplatz“ am Theater Chemnitz: Der verträgt sogar Salpetersäure

Felix Rohleder in Uniform als Wismut-Sowjetoffizier Polotnikow in der Chemnitzer Erfolgsoper „Rummelplatz“.
Der Bassbariton Felix Rohleder (links, hier im Gespräch mit „Freie Presse“-Reporter Erik Kiwitter) gehört seit der Spielzeit 2022/2023 zum Ensemble der Theater Chemnitz.
Der Bassbariton Felix Rohleder gehört seit der Spielzeit 2022/2023 zum Ensemble der Theater Chemnitz.
Felix Rohleder in Uniform als Wismut-Sowjetoffizier Polotnikow in der Chemnitzer Erfolgsoper „Rummelplatz“.
Der Bassbariton Felix Rohleder (links, hier im Gespräch mit „Freie Presse“-Reporter Erik Kiwitter) gehört seit der Spielzeit 2022/2023 zum Ensemble der Theater Chemnitz.
Der Bassbariton Felix Rohleder gehört seit der Spielzeit 2022/2023 zum Ensemble der Theater Chemnitz.
Kultur
Wismut-Drama „Rummelplatz“ am Theater Chemnitz: Der verträgt sogar Salpetersäure
Von Erik Kiwitter
Felix Rohleder verkörpert in der grandiosen Oper den raubeinigen und trinkfesten Sowjetoffizier und Schachtleiter Polotnikow. Wie ein junger Sänger mit dieser Rolle umgeht.

So hoch aufgeschossen wie Felix Rohleder ist, so schwer ist auch das Kreuz, das er zu tragen hat. Erst muss sich der junge 1,94-Meter-Kerl betrinken. Dann wird er – so der Plan – auch noch gemeuchelt werden, vermutlich erstochen, weil er einen Mann zum Duell herausfordern wird, der einen Tick schneller ist als er. Aber Felix Rohleder, 32,...
