MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Woher stammt die Weihnachtspyramide? Eine neue Idee macht die Runde

Thomas Heinicke beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Restaurierung alter Möbel, Uhren und Pyramiden.
Thomas Heinicke beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Restaurierung alter Möbel, Uhren und Pyramiden. Bild: Matthias Zwarg
Alte Automatenuhren wie diese sind den Pyramiden ganz ähnlich.
Alte Automatenuhren wie diese sind den Pyramiden ganz ähnlich. Bild: Repro: Sammlung Heinicke/Matthias Zwarg
Die Pyramide in der Mitte ist jene, die Thomas Heinicke von Hans Brockhage bekam und restaurierte. Unter dem Flügelrad ist eine goldene Darstellung von Sonne und Planeten zu sehen.
Die Pyramide in der Mitte ist jene, die Thomas Heinicke von Hans Brockhage bekam und restaurierte. Unter dem Flügelrad ist eine goldene Darstellung von Sonne und Planeten zu sehen. Bild: Matthias Zwarg
Thomas Heinicke beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Restaurierung alter Möbel, Uhren und Pyramiden.
Thomas Heinicke beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Restaurierung alter Möbel, Uhren und Pyramiden. Bild: Matthias Zwarg
Alte Automatenuhren wie diese sind den Pyramiden ganz ähnlich.
Alte Automatenuhren wie diese sind den Pyramiden ganz ähnlich. Bild: Repro: Sammlung Heinicke/Matthias Zwarg
Die Pyramide in der Mitte ist jene, die Thomas Heinicke von Hans Brockhage bekam und restaurierte. Unter dem Flügelrad ist eine goldene Darstellung von Sonne und Planeten zu sehen.
Die Pyramide in der Mitte ist jene, die Thomas Heinicke von Hans Brockhage bekam und restaurierte. Unter dem Flügelrad ist eine goldene Darstellung von Sonne und Planeten zu sehen. Bild: Matthias Zwarg
Kultur
Woher stammt die Weihnachtspyramide? Eine neue Idee macht die Runde
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Heinicke, Künstler, Restaurator und Uhrenexperte, sieht in den barocken Automatenuhren ein bisher ungenanntes Vorbild der erzgebirgischen Pyramiden.

In der Adventszeit laufen die Weihnachtspyramiden nicht nur im Erzgebirge auf Hochtouren. Ein oder mehrere Drehteller, bestückt mit Figuren aus biblischen Szenen, aus dem Leben der Bergleute, aus der ländlichen oder städtischen Provinz: der ewige Kreislauf des Lebens im Schein der Kerzen, eine kleine Idylle in der nicht idyllischen Welt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.04.2025
4 min.
„Für mich ist das wie ein Hausverbot“: Was der Künstler Thomas Heinicke am Schloss Waldenburg kritisiert
Thomas Heinicke im Schloss Waldenburg bei einer Ausstellung mit Objekten aus Plasteabfällen.
Der Restaurator und Künstler Thomas Heinicke legt sich mit einem seiner wichtigen Auftraggeber an, dem Landkreis Zwickau. Der Dreh- und Angelpunkt befindet sich im Schloss Waldenburg.
Stefan Stolp
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
25.06.2025
5 min.
Revolution des „Gemeinen Mannes“: 500 Jahre Bauernkrieg im Fokus
Im Hof des Kunstmuseums Moritzburg: Der ermordete Bauer ist Teil einer Installation von Andreas Siekmann, dahinter eine Arbeit über den Wert der Kartoffel von Asa Sonjasdotter und Daniela Zambrano Almidon. Foto: Matthias Zwarg
Zwei große Ausstellungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt beschäftigen sich mit dem Deutschen Bauernkrieg - mit sehr unterschiedlichen Mitteln und Ergebnissen.
Matthias Zwarg
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
Mehr Artikel