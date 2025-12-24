Woher stammt die Weihnachtspyramide? Eine neue Idee macht die Runde

Thomas Heinicke, Künstler, Restaurator und Uhrenexperte, sieht in den barocken Automatenuhren ein bisher ungenanntes Vorbild der erzgebirgischen Pyramiden.

In der Adventszeit laufen die Weihnachtspyramiden nicht nur im Erzgebirge auf Hochtouren. Ein oder mehrere Drehteller, bestückt mit Figuren aus biblischen Szenen, aus dem Leben der Bergleute, aus der ländlichen oder städtischen Provinz: der ewige Kreislauf des Lebens im Schein der Kerzen, eine kleine Idylle in der nicht idyllischen Welt.