Der BAP-Sänger besuchte Bad Elster mit einer musikalischen Lesung und erzählte zu wunderbarer Klavierbegleitung aus seinem Leben „Zwischen Start und Ziel“.

Ohne den Rock ´n’ Roll wäre er nie nach Bad Elster gekommen, sagt Wolfgang Niedecken am Anfang seines fast dreistündigen Programms „Zwischen Start und Ziel“ am Freitagabend im ausverkauften König-Albert-Theater der Kurstadt. Das wäre schade gewesen, denn die Kulturhauptstadt des Vogtlandes ist nicht nur ein schöner Ort, sondern hat...