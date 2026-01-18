MENÜ
  • Wolfgang Niedecken erzählt im Vogtland Lebensgeschichten mit Gänsehautmomenten

Fast drei Stunden lang: Wolfgang Niedecken singt und erzählt aus seinem Leben.
Fast drei Stunden lang: Wolfgang Niedecken singt und erzählt aus seinem Leben.
Kultur
Wolfgang Niedecken erzählt im Vogtland Lebensgeschichten mit Gänsehautmomenten
Von Matthias Zwarg
Der BAP-Sänger besuchte Bad Elster mit einer musikalischen Lesung und erzählte zu wunderbarer Klavierbegleitung aus seinem Leben „Zwischen Start und Ziel“.

Ohne den Rock ´n’ Roll wäre er nie nach Bad Elster gekommen, sagt Wolfgang Niedecken am Anfang seines fast dreistündigen Programms „Zwischen Start und Ziel“ am Freitagabend im ausverkauften König-Albert-Theater der Kurstadt. Das wäre schade gewesen, denn die Kulturhauptstadt des Vogtlandes ist nicht nur ein schöner Ort, sondern hat...
