Wolfgang Stumph zum 80.: Warum er mehr ist als nur „Stubbe“

Sein Weg führte vom Dresdner Kabarett zu Kino- und Fernsehklassikern – begleitet von einem starken Gestaltungswillen und öffentlichen Debatten. Der MDR widmet dem Volksschauspieler eine Doku.

Wenn Wolfgang Stumph am 31. Januar 80 Jahre alt wird, feiert Deutschland keinen makellosen Star, sondern einen besessenen, zutiefst ostdeutsch geprägten Volksschauspieler. Einen, der sich nie damit begnügte, Rollen nur zu spielen, sondern sie sich einverleibte – bis zur Ununterscheidbarkeit von Figur und Person. „Ich bin ja auch gar kein...