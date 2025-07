Der einstige Soulstar fiel in den vergangenen Jahren mit umstrittenen Äußerungen auf. Die Kehrtwende kam mit dem Ukraine-Krieg.

Xavier Naidoo plant sein Comeback: Nach sechs Jahren Bühnenpause kündigt der umstrittene Sänger ein erstes Konzert in Köln an. Der Auftritt soll kurz vor Weihnachten in der „Lanxess Arena“ stattfinden.