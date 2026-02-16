MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Zum Tod von Henrike Naumann: „Kunst ist bedingungslose Kapitulation“

Henrike Naumann.
Henrike Naumann. Bild: Claudia Drescher/dpa
Henrike Naumann.
Henrike Naumann. Bild: Claudia Drescher/dpa
 5 Bilder
Kultur
Zum Tod von Henrike Naumann: „Kunst ist bedingungslose Kapitulation“
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den ersten Geburtstag ihres Kindes hat sie noch erleben dürfen – ihren Pavillon auf der diesjährigen Venedig-Biennale nicht mehr: Die Konzeptkünstlerin ist am Samstag ihrem Krebs erlegen. Ein Nachruf.

Es gibt gerade viele Nachrichten, die man nicht glauben möchte, die erschüttern und ungläubig an der Welt zweifeln lassen. Eine dieser traurigsten, bedrückendsten Nachrichten am Sonntagabend – eine schlichte Mail: „Henrike Naumann ist am 14. Februar 2026 nach einer viel zu spät diagnostizierten Krebserkrankung im Kreis ihrer Familie und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
21:57 Uhr
1 min.
Nur Silber: Laura Nolte verpasst Olympia-Gold im Monobob
Laura Nolte büßte ihre Führung im letzten Durchgang noch ein.
Als Führende geht Laura Nolte in den entscheidenden Durchgang. Doch zum erhofften Gold reicht es am Ende ganz knapp nicht.
15.02.2026
3 min.
Großer Andrang auf den Skihängen im Erzgebirge - und die Aussichten bleiben gut
 5 Bilder
Andrang herrschte am Wochenende am Fichtelberg: Zahlreiche Skifahrer zog es nach Oberwiesenthal.
In den größten Skigebieten im Erzgebirge herrschen derzeit gute Wintersportbedingungen. Das sorgte am Wochenende für einen wahren Besucheransturm - und es sieht auch für den Rest der Ferien gut aus.
Ralf Wendland, André März
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
16:16 Uhr
4 min.
Zwickau: Früher Tod der Künstlerin Henrike Naumann erschüttert Freunde und Weggefährten
Die wohl bedeutendste zeitgenössische Künstlerin, die die Region Zwickau hervorgebracht hat: Henrike Naumann (1984–2026).
Die mit 41 Jahren verstorbene Trägerin des Max-Pechstein-Förderpreises der Stadt Zwickau setzte in ihrer Geburtsstadt auch noch Akzente, als sie sich längst international etabliert hatte.
Torsten Kohlschein
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel