Zum Tod von Henrike Naumann: „Kunst ist bedingungslose Kapitulation“

Den ersten Geburtstag ihres Kindes hat sie noch erleben dürfen – ihren Pavillon auf der diesjährigen Venedig-Biennale nicht mehr: Die Konzeptkünstlerin ist am Samstag ihrem Krebs erlegen. Ein Nachruf.

Es gibt gerade viele Nachrichten, die man nicht glauben möchte, die erschüttern und ungläubig an der Welt zweifeln lassen. Eine dieser traurigsten, bedrückendsten Nachrichten am Sonntagabend – eine schlichte Mail: „Henrike Naumann ist am 14. Februar 2026 nach einer viel zu spät diagnostizierten Krebserkrankung im Kreis ihrer Familie und...