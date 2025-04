"Freie Presse"-Livestream

"Sachsen wählt": Die Debatte zur Landtagswahl in Sachsen

In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Anlässlich dieser richtungsweisenden Wahl lädt die Freie Presse in Kooperation mit der Leipziger Volkszeitung und der Sächsischen Zeitung zur Debatte "Sachsen wählt" in das Kraftwerk nach Dresden ein. Die Debatte zwischen Michael Kretschmer (CDU), Petra Köpping (SPD), Katja Meier (Grüne), Susanne Schaper (Linke), Robert Malorny (FDP) Sabine Zimmermann (Bündnis Sahra Wagenknecht) und Jörg Urban (AfD) gibt es hier als Video zu sehen!