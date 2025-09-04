Antisemitische Klischees in der Kunst: Eine kritische Betrachtung der Ibug-Installation

Kommentar
Israel zu kritisieren, ist zulässig. Aber das Schweigen zu Hamas-Taten ist die problematische Lücke bei der Ibug. Außerdem bedienen die kritisierten Kunstwerke das Jahrhunderte alte Klischee des Kindermordes.
Es ist zulässig – und manchmal sogar unerlässlich –, die Handlungen der israelischen Regierung zu kritisieren. Problematisch wird es jedoch, wenn antisemitische Klischees dazu verwendet werden – wie in der Installation „Deutschland mordet mit“. Dieser Satz steht in Verbindung mit dem schematisierten Bild einer Frau, die ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.