Wer Porsche fährt, muss nicht rasen.
Wer Porsche fährt, muss nicht rasen. Bild: Imago/Bihlmayerfotografie
Meinung
Kommentar
Diesel-Liebe hier, Drängelei da: Mit dem Auto unterwegs zwischen Ost und West
Redakteur
Von Sascha Aurich
Andere Marken, anderer Fahrstil: Auf deutschen Autobahnen wird man zu interessanten Beobachtungen genötigt. Unser Autor ist von Chemnitz nach Stuttgart gefahren - erst entspannt, dann gestresst, oft schmunzelnd.

Die Nervosität in der deutschen Automobilbranche hat sich endgültig auf ihre Kunden übertragen. Zumindest im Westen. Eigentlich wollte ich nur ganz gemütlich zu meinen Eltern fahren. Aber ganz gemütlich geht nicht mehr. Gleich hinter Hof fängt es an, in Baden-Württemberg wird‘s richtig nervig. Woher kommt dieser Drang, am Heck des...
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
10:54 Uhr
1 min.
Wie der Vater, so der Sohn: Ibrahimovic zu Ajax Amsterdam
Zlatan Ibrahimovic spielte einst unter anderem für Ajax Amsterdam - wie jetzt sein Sohn Maximilian. (Archivbild)
Auf den Spuren des berühmten Papas: Maximilian Ibrahimovic wechselt von einem Ex-Club des Vaters zum nächsten. Will er beide Söhne sehen, muss der Vater pendeln.
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
Von Tim Hofmann
7 min.
01.01.2026
7 min.
„Hier wird Bier getrunken“: Warum ist man ein Problem, wenn man keinen Alkohol trinkt?
Redakteur
Zehn Liter reinen Alkohol nimmt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr zu sich, Studien zufolge trinken zehn Prozent regelmäßig „riskante Mengen“. Unser Autor provoziert, weil er nie Alkohol trinkt. Wieso denn bloß?
Tim Hofmann
Von Sascha Aurich
3 min.
18.12.2025
3 min.
Die Besten, Schönsten, Größten: Warum wir zum Jahresende alles in Listen packen
Redakteur
Listen mit Lieblingsliedern gehören zum Jahresende wie das Feuerwerk.
Musik, Bücher, Hundehaarbürsten – jetzt wird wieder alles von jedem bewertet und das Ergebnis unters Volk gebracht. Muss das sein? Unser Autor liebt Listen — aber nur die guten.
Sascha Aurich
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
Mehr Artikel