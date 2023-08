Essen für die Zukunft

Anne Lena Mösken über teures Schulessen

Fünf Euro für ein Schulessen - die Zahl der Eltern in Sachsen, die ihre Kinder im neuen Schuljahr lieber nicht in die Kantine schicken, wird wohl weiter wachsen. Dabei gehts nicht nur um die Haushaltskasse von Familien, die in Sachsen mit Kita- und Hortgebühren eh schon ordentlich belastet ist - anders als in Berlin, wo Kinder ab einem Alter...