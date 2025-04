Justus Geilhufe: Eine Begegnung, die alles besser macht

Mitten im Karwochen-Stress erlebt Justus Geilhufe einen kleinen Moment, der ihn glücklich macht. Warum es solche Momente braucht, um runterzukommen - und was eine Frau mit roten Haaren und Stöckelschuhen damit zu tun hat.

Die Karwoche ist eine dichte Zeit, in der das Leben, so wie es nun eben einmal ist, keinen Halt macht. Dienstag war so ein Tag, an dem beides, diese Kar-Zeit und das ganz normale Leben, kollidierten.