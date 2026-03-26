MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Wind, Wald und Wut: Die Windkraftplanung für den Raum Chemnitz sorgt für heftige Kontroversen. Doch ohne Planauslegung können die Bürger nicht mitreden.
Wind, Wald und Wut: Die Windkraftplanung für den Raum Chemnitz sorgt für heftige Kontroversen. Doch ohne Planauslegung können die Bürger nicht mitreden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Wind, Wald und Wut: Die Windkraftplanung für den Raum Chemnitz sorgt für heftige Kontroversen. Doch ohne Planauslegung können die Bürger nicht mitreden.
Wind, Wald und Wut: Die Windkraftplanung für den Raum Chemnitz sorgt für heftige Kontroversen. Doch ohne Planauslegung können die Bürger nicht mitreden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Meinung
Kommentar
Kampf gegen Windkraftplan: Neinsager haben die Demokratie nicht verstanden
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die beinahe misslungene Auslegung des Windkraftplans für den Raum Chemnitz zeigt, wie stur der Kampf inzwischen geführt wird. Gegner wollen Bürgerbeteiligung verhindern, die sie sonst stets einfordern.

Wer am lautesten schreit, hat recht? In Chemnitz drängte sich dieser Eindruck jetzt mal wieder auf. Im Rathaus sollte die Verbandsversammlung der Planungsregion Chemnitz am Mittwoch den Windkraftplan zur öffentlichen Auslegung freigeben – ein rein formaler Akt, der Bürgerbeteiligung erst ermöglicht. Doch er wäre beinahe gescheitert....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.03.2026
4 min.
„Das führt zu Konflikten vor Ort“: Warum die Region Chemnitz viele Windräder im Wald und nahe an Siedlungen plant
Befürchtet Konflikte durch den neuen Windkraftplan: Jörg Heilmann vom Branchenverband BWE in Sachsen.
Windbranche und Windkraftgegner sehen im neuen Regionalplan großes Konfliktpotenzial. Die 1000-Meter-Abstandsregel gilt hier nicht mehr. Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen.
Oliver Hach
25.03.2026
4 min.
Windkraftplan für Region Chemnitz nimmt wichtige Hürde - so kontrovers lief die Debatte
Die Versammlung des Regionalen Planungsverbands am Mittwoch im Chemnitzer Rathaus.
Die Planungsregion Chemnitz hat der öffentlichen Auslegung des Raumordnungsplans Wind zugestimmt. Die Diskussion war hitzig, der Widerstand ist groß. Was sind die nächsten Schritte?
Oliver Hach
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
Mehr Artikel