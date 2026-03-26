Kampf gegen Windkraftplan: Neinsager haben die Demokratie nicht verstanden

Die beinahe misslungene Auslegung des Windkraftplans für den Raum Chemnitz zeigt, wie stur der Kampf inzwischen geführt wird. Gegner wollen Bürgerbeteiligung verhindern, die sie sonst stets einfordern.

Wer am lautesten schreit, hat recht? In Chemnitz drängte sich dieser Eindruck jetzt mal wieder auf. Im Rathaus sollte die Verbandsversammlung der Planungsregion Chemnitz am Mittwoch den Windkraftplan zur öffentlichen Auslegung freigeben – ein rein formaler Akt, der Bürgerbeteiligung erst ermöglicht. Doch er wäre beinahe gescheitert.... Wer am lautesten schreit, hat recht? In Chemnitz drängte sich dieser Eindruck jetzt mal wieder auf. Im Rathaus sollte die Verbandsversammlung der Planungsregion Chemnitz am Mittwoch den Windkraftplan zur öffentlichen Auslegung freigeben – ein rein formaler Akt, der Bürgerbeteiligung erst ermöglicht. Doch er wäre beinahe gescheitert....