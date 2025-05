Kaufzurückhaltung: Der Einzelhandel in Sachsen muss sich neu erfinden

In Sachsen beklagen die Händler sinkende Umsätze und eine deutliche Kaufzurückhaltung der Kunden. Auch für die Zukunft wird kein besseres Geschäft erwartet.

Der Inflationsschub der vergangenen Jahre in Deutschland hat die Konsumenten verunsichert. Wer deutlich mehr für Lebensmittel und Energie ausgeben muss, der spart an anderer Stelle. Das spüren die Einzelhändler in Sachsen unmittelbar. Bei mehr als 50 Prozent der Händler im Freistaat haben sich die Umsätze in den vergangenen Monaten...