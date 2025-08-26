Kommentar zum Einsatz der Nationalgarde in US-Städten: Der Präsident und seine Privatarmee

Kommentar
Längst hat der Einsatz der Nationalgarde in Washington die Dimension einer lokalen „Verschönerungsaktion“ gesprengt. Donald Trump geht es nicht um die Bekämpfung des Verbrechens. Er zwingt die USA auf einen gefährlichen Weg, an dessen Ende der Polizeistaat steht.
Anfangs schien es wie eine Laune: Auf der Fahrt zu seinem Golfplatz vor den Toren von Washington hatte sich Donald Trump über mehrere Obdachlosenzelte geärgert. Die von Demokraten regierte Stadt mit ihrem hohen afroamerikanischen Bevölkerungsanteil ist ihm schon immer zuwider. Ein „Rattenloch“ hat er sie genannt. In einem Onlinepost...
