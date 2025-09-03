Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die EU-Kommission hat das Freihandelsabkommen Mercosur der EU-Staaten mit Südamerika auf den Weg gebracht.
Die EU-Kommission hat das Freihandelsabkommen Mercosur der EU-Staaten mit Südamerika auf den Weg gebracht. Bild: Santiago Mazzarovich/dpa
Die EU-Kommission hat das Freihandelsabkommen Mercosur der EU-Staaten mit Südamerika auf den Weg gebracht.
Die EU-Kommission hat das Freihandelsabkommen Mercosur der EU-Staaten mit Südamerika auf den Weg gebracht. Bild: Santiago Mazzarovich/dpa
Meinung
Kommentar
Kommentar zum Mercosur-Freihandelsabkommen: Die Europäer können es noch
Von Katrin Pribyl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

EU leitet das Abstimmungsverfahren für das Freihandelsabkommen Mercosur ein

Die EU steht kurz davor, mit Mercosur den umfangreichsten Handelsdeal ihrer Geschichte final abzusegnen. Halleluja, möchte man rufen, nach einer Verhandlungszeit von fast 25 Jahren, fast einer Generation. Und ohne US-Präsident Donald Trump würden die Europäer vermutlich weiter in Streitigkeiten über Rindfleisch, Geflügel und nationale...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
27.08.2025
4 min.
Industrie leidet unter US-Zöllen: "Geschäfte vor dem Aus"
Kompromiss getroffen, doch hohe Zölle bleiben: Der Zollstreit mit den USA belastet viele Industriebetriebe
Zwar hat die EU im Handelsstreit mit den USA eine Eskalation verhindert. Doch der Kompromiss mit der Trump-Regierung sorgt in die Industrie für großen Frust. Viele wollen eine neue Linie.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
03.09.2025
4 min.
Botschaft an Trump: EU startet Abstimmung über Mercosur-Deal
Mehr Handel, mehr Wachstum, mehr Jobs: Die EU-Kommission verspricht, dass die Vorteile des Merkur-Abkommens klar überwiegen. (Archivbild)
Die EU und südamerikanische Staaten wollen eine der größten Freihandelszonen der Welt bilden und so auch eine Botschaft an Washington setzen. Wirtschaftsvertreter sprechen von einer "letzten Chance".
Ansgar Haase, dpa
Mehr Artikel