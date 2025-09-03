Kommentar zum Mercosur-Freihandelsabkommen: Die Europäer können es noch

Kommentar
EU leitet das Abstimmungsverfahren für das Freihandelsabkommen Mercosur ein
Die EU steht kurz davor, mit Mercosur den umfangreichsten Handelsdeal ihrer Geschichte final abzusegnen. Halleluja, möchte man rufen, nach einer Verhandlungszeit von fast 25 Jahren, fast einer Generation. Und ohne US-Präsident Donald Trump würden die Europäer vermutlich weiter in Streitigkeiten über Rindfleisch, Geflügel und nationale...
