Kommentar zur Festnahme von Ex-Prinz Andrew: Ein überfälliger Schritt

Kommentar
Andrew Mountatten-Windsor wurde im Zusammenhang mit Epstein-Fall festgenommen
Die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor ist ein Paukenschlag. Nicht, weil damit bereits seine Schuld bewiesen wäre, sondern weil damit ein stillschweigendes Privileg endet, das viel zu lange Bestand hatte: dass die Herkunft davor schützt, zur Verantwortung gezogen zu werden. Nun wurde ein Mitglied der königlichen Familie festgenommen. Was...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.