Der ehemalige Prinz Andrew, Duke of York, ist im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre festgenommen worden.
Der ehemalige Prinz Andrew, Duke of York, ist im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre festgenommen worden.
Meinung
Kommentar
Kommentar zur Festnahme von Ex-Prinz Andrew: Ein überfälliger Schritt
Von Susanne Ebner
Andrew Mountatten-Windsor wurde im Zusammenhang mit Epstein-Fall festgenommen

Die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor ist ein Paukenschlag. Nicht, weil damit bereits seine Schuld bewiesen wäre, sondern weil damit ein stillschweigendes Privileg endet, das viel zu lange Bestand hatte: dass die Herkunft davor schützt, zur Verantwortung gezogen zu werden. Nun wurde ein Mitglied der königlichen Familie festgenommen. Was...
