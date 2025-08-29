Kommentar zur Verpackungsabgabe für „Stollen to go“: Da vergeht dem Erzgebirger der Appetit

Kommentar
Für 750-Gramm-Stollenverpackungen muss neuerdings eine Abgabe gezahlt werden, ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände protestieren. Und das völlig zu Recht.
Verpackungsmüll ist ein Problem. Und zwar ein großes. Einwegverpackungen schaden schon bei der Herstellung dem Klima, verdrecken die Natur und landen im schlimmsten Fall irgendwann im Magen einer Meeresschildkröte. Allein in Deutschland werden laut Bundesumweltministerium jedes Jahr drei Milliarden „Coffee-to-go“-Becher verbraucht, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.