Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Meinungen
  • |
  • Kommentare
  • |

  • Kommentar zur Verpackungsabgabe für „Stollen to go“: Da vergeht dem Erzgebirger der Appetit

Bei den Annaberger Backwaren hat die Stollenproduktion für dieses Jahr schon begonnen.
Bei den Annaberger Backwaren hat die Stollenproduktion für dieses Jahr schon begonnen. Bild: Ronny Küttner/photoron
Bei den Annaberger Backwaren hat die Stollenproduktion für dieses Jahr schon begonnen.
Bei den Annaberger Backwaren hat die Stollenproduktion für dieses Jahr schon begonnen. Bild: Ronny Küttner/photoron
Meinung
Kommentar
Kommentar zur Verpackungsabgabe für „Stollen to go“: Da vergeht dem Erzgebirger der Appetit
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für 750-Gramm-Stollenverpackungen muss neuerdings eine Abgabe gezahlt werden, ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände protestieren. Und das völlig zu Recht.

Verpackungsmüll ist ein Problem. Und zwar ein großes. Einwegverpackungen schaden schon bei der Herstellung dem Klima, verdrecken die Natur und landen im schlimmsten Fall irgendwann im Magen einer Meeresschildkröte. Allein in Deutschland werden laut Bundesumweltministerium jedes Jahr drei Milliarden „Coffee-to-go“-Becher verbraucht, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
01.12.2024
4 min.
Trotz Butterschock im Advent: Beim Stollen machen Erzgebirger keine Kompromisse
Süßer Job: Die Juroren des Stollentags André Bernatzky, Paul Nitzsche, Udo Stieberger (von links). So viel abgebissen haben sie aber nur fürs Foto.
Beim 22. Stollentag in Annaberg bewertete die Jury Stollen aus 28 Bäckereien. Die meisten holten Gold, auch dank viel guter Butter im Teig. Was passiert, wenn der Butterpreis immer neue Blüten treibt?
Mario Ulbrich
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Jetzt kostenfrei lesen bis 22:00!
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Jetzt kostenfrei lesen bis 22:00!
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: "Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar"
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel