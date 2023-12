Krankschreiben per Telefon: Gut für Kinder und Eltern

Kassen beschließen die telefonische Krankschreibung von Patienten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will das auch für Kinder einführen.

Für Erwachsene gibt es sie seit wenigen Tagen wieder: die telefonische Krankschreibung von Patienten, die in einer Praxis bekannt sind. Und nun will Karl Lauterbach diese Form der Krankschreibung auch auf Kinder ausweiten. Das ist sinnvoll und überfällig. Der Gesundheitsminister hat also ein dickes Lob dafür verdient, dass er etwas angeht, was...