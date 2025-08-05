Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Leitartikel zum Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki: Neue Ära der Bedrohung

Der Atompilz über dem Zentrum der japanischen Stadt Hiroshima nach dem Abwurf der Atombombe „Little Boy“ am 6. August 1945. 80 Jahre später ist die Gefahr eines Atomkrieges nicht gebannt.
Der Atompilz über dem Zentrum der japanischen Stadt Hiroshima nach dem Abwurf der Atombombe „Little Boy“ am 6. August 1945. 80 Jahre später ist die Gefahr eines Atomkrieges nicht gebannt.
Leitartikel zum Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki: Neue Ära der Bedrohung
Von Stephan Lorenz
Vor 80 Jahren fiel die erste Atombombe der Geschichte auf Hiroshima - • Friedensorganisationen warnen vor einem neuentfesselten Wettrüsten

Mit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 ist der Zweite Weltkrieg auf beispiellos zerstörerische Art beendet worden. Am 6. August vor 80 Jahren wurde die erste Atombombe der Welt auf Hiroshima abgeworfen, am 9. August die zweite auf Nagasaki. Es waren die ersten und bislang letzten Atombombenabwürfe der Menschheit. Die...
