Nina-Maria Mixtacki: Gönnen Sie sich doch wieder mal ein bisschen mehr Luxus

Während ihres Ostsee-Urlaubes stellt unsere Kolumnistin fest: Echter Luxus ist, wenn man sich Zeit für sich selbst oder besondere kleine Momente nehmen kann. Und wenn es nur das Lesen eines guten Buches ist.

Mein Blick wandert gleichermaßen skeptisch wie zufrieden über meine gepackten Urlaubssachen. Wir werden zehn Tage an der Ostseeküste verbringen. Neben Spaziergängen, Wellness und Entspannung habe ich mir vorgenommen zu stricken, zu lesen, Yoga zu machen und Mandalas auszumalen. So weit, so gut – das ist schon ein recht volles Programm. Ich...